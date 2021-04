Livre : "Le corps d’origine", un roman sur la rumeur dans la politique

Le roman de Jean-Luc Barré, écrivain, historien et directeur des éditions Bouquins, Le corps d’origine, aux éditions Grasset, raconte une campagne présidentielle lancée par un candidat qui va remporter, a priori, cette élection. "Mais il est rattrapé par une machination comme on en a connu dans d’autres campagnes électorales en France", précise Jean-Luc Barré, sur le plateau de l’édition du lundi 26 avril du 23h.

Un "processus terrible"

Il se trouve que la rumeur à son propos a été lancée dans le but de révéler ce qu’est sa vie privée et ce qu’est une partie de sa vie cachée, "parce qu’au fond, c’est un personnage qui a triché sur pratiquement tous les plans. C’est un imposteur comme on en rencontre parfois dans la vie politique”, ajoute l’auteur. Le roman décrit le "processus terrible" auquel sont aujourd’hui confrontés "de nombreux hommes politiques".