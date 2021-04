Le smartphone, support préféré des Français pour la lecture de livres électroniques

La lecture de livres électroniques sur téléphone portable a la cote auprès des Français, le smartphone s'installant comme leur appareil préféré pour feuilleter ce type d'ouvrage, selon une étude publiée le 12 avril.

D'après le baromètre annuel de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia), du Syndicat national de l'édition (SNE) et de la Société des gens de lettres (SGDL), 13,8 millions de personnes ont déjà lu un livre numérique.

La liseuse, support de lecteurs aguerris

Pour la deuxième année consécutive, ils l'ont fait d'abord sur téléphone portable (42%). La tablette (33%) et la liseuse (28%) viennent derrière. L'étude n'intègre plus l'ordinateur portable comme support de lecture, alors qu'il était le plus utilisé deux ans auparavant (40%) devant la tablette (38%) et le téléphone (37%).

"Le smartphone est l'équipement le plus largement répandu chez les lecteurs, toutes catégories confondues", soulignent les auteurs, alors que la liseuse attire "un profil plus âgé et plus féminin", généralement "des lecteurs assidus".

Pour revoir la présentation des résultats du 11ème Baromètre sur les usages des livres imprimés, numériques et audio #BLAIN21 @SGDLAuteurs @LaSOFIActCult https://t.co/GMahvtFKdv — Syndicat national de l'édition (@SNEedition) April 12, 2021

L'étude a été réalisée en ligne entre le 25 janvier et le 8 février auprès de 3 077 personnes de 15 ans et plus par l'institut Médiamétrie. Les trois institutions représentant éditeurs et auteurs se félicitent de la progression du livre électronique. Marquée par deux épisodes de fermeture des librairies en raison de l'épidémie de Covid-19, l'année 2020 a permis de gagner "près d'un million de lecteurs de plus en douze mois", ont-elles souligné dans un communiqué.

"Si le lectorat du livre numérique s'affirme toujours plus féminin et plus jeune, l'évolution des pratiques de lecture, quel que soit le support, est en hausse significative chez les 15/24 ans", dont 46% ont déjà lu un livre numérique, ont-elles ajouté. Le livre numérique offre un fonds très riche, disponible gratuitement, d'un grand nombre d'oeuvres tombées dans le domaine public. L'étude souligne également la progression du livre audio, qui compte 9,9 millions de lecteurs.