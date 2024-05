Le romancier américain Paul Auster, auteur de "Trilogie new-yorkaise" et "Moon Palace", est mort à l'âge de 77 ans

Le romancier américain Paul Auster, auteur de Trilogie new-yorkaise, Vertigo ou encore Moon Palace, est mort à l'âge de 77 ans, a annoncé, au nom de sa famille, la journaliste et autrice Jacki Lynden à plusieurs médias comme le New York Times, la radio américaine NPR ou encore le quotidien britannique The Guardian. Paul Auster souffrait d'un cancer, avait annoncé son épouse Siri Hustvedt, en mars 2023.

Paul Auster a écrit plus d'une trentaine de livres qui ont été traduits dans plus de 40 langues. Prix Médicis étranger pour Léviathan en 1993, Paul Auster est un écrivain vénéré en France, qu'il considérait comme son "deuxième pays".

Après ses études, il vit à Paris de 1971 à 1975. Il occupe une chambre de bonne, rencontre une prostituée qui lui récite du Baudelaire et manque de s'inscrire à l'institut des hautes études cinématographiques. Il écrit des scenarios pour films muets et traduit Breton, Mallarmé, Michaux et Dupin. Il perfectionne son français qu'il manie d'une voix éraillée par les cigarillos qu'il affectionne.