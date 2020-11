Prix Renaudot 2020 : "Cette histoire-là, je ne l'ai pas inventée, j'en ai été le témoin", explique Marie-Hélène Lafon

La lauréate du prix Renaudot 2020, Marie-Hélène Lafon, raconte sur franceinfo son livre Histoire du fils, un récit qui court sur tout un siècle, du début du 20e au début du 21e siècle. Il s'agit de l'histoire d'un fils, habitant du Cantal, qui ne connaît pas son père. "C'est le récit de l'invention de soi par un homme qui en dépit de débuts dans la vie un peu acrobatiques, qui reposent sur un secret, un silence, et qui invente malgré tout une vie large, pleine, heureuse en dépit de cette absence-là qui est celle du père", explique l'autrice, lundi 30 novembre sur franceinfo.

"C'est une histoire plutôt heureuse", raconte Marie-Hélène Lafon, qui précise que "cette histoire-là, je ne l'ai pas inventée, je l'ai rencontrée, j'en ai été le témoin, je m'en suis faite la greffière, je l'ai architecturée dans une narration un peu singulière, que j'ai tenté de rendre la plus fluide et la plus dynamique possible". L'autrice, qui n'a pas pu observer tout ce récit puisqu'il se déroule sur 100 ans, assure avoir été "le témoin direct du dénouement de cette histoire, et de cette révélation, comme un secret de famille." Pour Marie-Hélène Lafon, c'est "le réel lui-même, foisonnant, divers et terriblement inventif" qui lui a fourni la trame du roman.

Marie-Hélène Lafon, 58 ans, peu connue du grand public, est une autrice au long CV, avec déjà 13 romans à son actif. Elle est professeure de lettres classiques à Paris. Son roman avait été déjà remarqué de nombreux jurys littéraires en cette rentrée, remportant au passage le prix des librairies de Nancy en septembre.