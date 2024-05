L'écrivaine Siri Hustvedt, veuve de Paul Auster, dit s'être fait "voler" l'annonce de la mort de son mari

Siri Hustvedt, romancière et essayiste américaine qui a perdu mardi son mari Paul Auster, a estimé jeudi s'être fait voler sa dignité lorsqu'une amie du couple a annoncé en primeur au "New York Times" la mort de l'écrivain new-yorkais.

"J'étais naïve, mais je m'étais imaginé que je serais la personne qui annoncerait la mort de mon mari, Paul Auster", a tempêté sur son compte Instagram Siri Hustvedt qui avait révélé en mars 2023 le cancer du poumon de son époux.

"Cancerland"

Paul Auster "s'est éteint ce soir, chez lui, entouré de ses proches", dont Siri Hustvedt et leur fille Sophie Auster, de complications d'un cancer du poumon à l'âge de 77 ans, avait révélé le quotidien new-yorkais mardi juste avant minuit, citant une amie de la famille, l'autrice et journaliste américaine Jacki Lyden. "On nous a volé cette dignité. Je ne connais pas toute l'histoire mais je sais ceci : c'est mal", a dénoncé Mme Hustvedt, 69 ans, autrice de nombreux romans et essais comme Les yeux bandés et Un été sans les hommes.

Paul Auster est "mort à la maison (à Brooklyn) dans une pièce qu'il aimait, la bibliothèque (...) avec nous, entouré par sa famille, le 30 avril 2024 à 18H58", précise la poétesse et philosophe sur Instagram. "J'ai découvert peu de temps après, qu'avant même que son corps ne soit emmené, l'annonce de sa mort circulait dans les médias et des nécrologies publiées. Ni moi, ni notre fille Sophie, ni notre gendre Spencer, ni mes sœurs que Paul aimait comme ses propres sœurs et qui étaient là quand il est mort, n'ont eu le temps de réaliser la douleur de cette perte", proteste Siri Hustvedt.

"Aucun d'entre nous n'a pu appeler ou envoyer un courriel à nos proches avant que la criée ne démarre sur internet", se plaint-elle. Siri Hustvedt avait révélé en mars 2023 le cancer du poumon dont souffrait Paul Auster.

Fin août, dans un message poignant sur Instagram, accompagné de photos du couple jeune, elle déplorait que son mari n'ait pas "quitté le Cancerland" et, qu'"aujourd'hui âgé", son enfance, sa jeunesse, l'âge adulte soient derrière lui. "Paul n'a jamais quitté le Cancerland. Selon les mots (du philosophe Sören) Kierkegaard, cela fut de la maladie à la mort", conclut Siri Hustvedt en citant le titre d'un traité du théologien danois du XIXe siècle.