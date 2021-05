L'écrivain Jean-Baptiste Andrea reçoit le prix Ouest-France/Étonnants voyageurs

L'auteur a été distingué dimanche à Saint-Malo pour son roman "Des diables et des saints", un livre "sur l'enfance orpheline et l'amour en fuite", ont annoncé les organisateurs.

Le prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs a été décerné dimanche 23 mai 2021 à Saint-Malo à Jean-Baptiste Andrea pour Des diables et des saints (Éditions l'Iconoclaste), un roman "sur l'enfance orpheline et l'amour en fuite", ont annoncé les organisateurs du festival.



Âgé de 50 ans, Jean-Baptiste Andrea a d'abord été réalisateur-scénariste avant de se lancer dans l'écriture. Il a publié Ma reine, premier roman qui a reçu en 2017 plusieurs prix, dont le Femina des lycéens, et Cent millions d'années et un jour paru en 2019. Des diables et des saints a déjà remporté en mars le Prix RTL-Lire 2021.

Un jury de lecteurs de 15 à 20 ans

Le prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs, doté cette année de 2000 euros, est décerné chaque année par un jury de dix jeunes lecteurs âgés de 15 à 20 ans après une première sélection d'un jury adulte, dont Carole Martinez, Jean Rouaud et Sorj Chalandon.



Parmi les précédents lauréats du prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs figurent notamment Alain Mabanckou pour Verre cassé en 2005 ou Catherine Poulain pour Le Grand Marin en 2016. Lors de la dernière édition du festival en 2019, le prix avait été attribué à Anaïs Llobet pour Des hommes couleur de ciel.



Mardi 18 mai, le prix Joseph Kessel du festival, qui récompense un auteur dans l'esprit du grand écrivain français, avait été décerné à Jean Rolin pour Le Pont de Bezons (éditions POL).