Pour ses 30 ans, le festival Étonnants Voyageurs revient en ligne et rend hommage à son fondateur Michel Le Bris

"Michel Le Bris en rêvait après l'annulation de l'an dernier. Nous faisons ce festival Étonnants Voyageurs." C'est avec ces mots que Maëtte Chantrel a ouvert le premier café littéraire du festival. Autour d'elle, pas de public mais des caméras et quelques-uns des cinquante auteurs réunis pour le trentième anniversaire de l'événement. Tous rendent hommage à l'écrivain voyageur Michel Le Bris, le créateur de ce rendez-vous littéraire disparu en janvier dernier à l'âge de 76 ans. Sa fille Mélani a repris le flambeau.

Michel Le Bris, créateur du festival Etonnants Voyageurs (France 3 Bretagne)

Ce que Michel avait d'extraordinaire c'est qu'il avait une capacité à nous emmener au-delà de nous-mêmes, plus loin que là où on pensait aller. Et cette espèce d'élan incroyable est une sacrée leçon de vie. J'ai envie de le prolonger là, avec le festival. Mélani Le Bris fille de Michel Le Bris

Évocation de l'homme, de son goût du voyage et du partage. Il avait le don de l'utopie, mais aussi une curiosité pour le monde d'aujourd'hui. "À la recherche du temps présent", c'est d'ailleurs le thème de cette édition. "La leçon de ces mois de confinement, témoigne Mélani Le Bris, c'est qu'est ce qu'on fait quand on n'arrive plus à se projeter demain ? Et bien, il faut réapprendre à vivre au présent. Ça implique plein de choses. Ça développe aussi l'imaginaire, c'est voyager autrement, à travers les livres notamment."

Echanger avec d'autres métiers et d'autres univers

Le festival propose trois jours de rencontres avec une cinquantaine d'auteurs mais aussi des dédicaces dans des librairies. L'historien Romain Bertrand participe à l'une d'entre elles. Il a publié chez Verdier Qui a fait le tour de quoi ?, un récit d'aventures consacré à l'expédition de Fernand de Magellan et de Juan Sebastian Elcano.

"La particularité d'Étonnants Voyageurs c'est de faire se rencontrer des gens qui appartiennent à des milieux différents, raconte l'écrivain. Il y a des artistes, des romanciers mais également des chercheurs comme des sociologues, des anthropologues ou des historiens. C'est toujours extrêmement agréable de pouvoir échanger avec d'autres métiers et d'autres univers."

Cette grande fête du livre, de la pensée et de l'évasion est à suivre en direct sur le site internet du festival (22-24 mai 2021). Les vidéos sont également disponibles en replay.