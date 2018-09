L'écrivain Alain Mabanckou revient avec "Les cigognes sont immortelles"

Michel, le héros du 12e ouvrage d'Alain Mabanckou, Les Cigognes sont immortelles, vit à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, où est né l'écrivain en 1966. "C'est peut-être mon alter ego. C'est un enfant que j'ai toujours vu comme si c'était mon ombre, mais c'est peut-être aussi mon double. Je lui ai donné tout ce que j'ai. Il a 11-12ans. Il a vu, entendu, reçu des présidents, des dictateurs" comme moi petit, explique l'auteur dans le Soir 3 mardi 4 septembre.

Il y a aussi beaucoup de souvenirs d'enfance et de nostalgie de cette époque dans ce livre écrit par celui qui enseigne la littérature francophone aux États-Unis.

"La francophonie doit être un échange de cultures et non pas une composition de couleurs politiques qui viendrait s'asseoir sur les populations", estime Alain Mabanckou, membre du Collège de France. Et de lancer : "Je ne suis pas contre la langue française, mais je suis contre la francophonie institutionnelle qui continue à soudoyer les dictatures africaines".

