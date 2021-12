Icone féministe et antiraciste, l'autrice afro-américaine bell hooks est morte à l’âge de 69 ans

Icone du féminisme, l'autrice bell hooks s’est éteinte mercredi 15 décembre à l'âge de 69 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué de presse relayé par sa nièce, Ebony Motley. Elle est décédée dans sa maison du Kentucky "entourée de sa famille et de ses amis", a tweeté sa nièce. Le Berea College du Kentucky, où elle enseignait depuis 2004, a précisé qu'elle s’était battue contre "une longue maladie".

The family of @bellhooks is sad to announce the passing of our sister, aunt, great aunt and great great aunt. The author, professor, critic and feminist made her transition early this am from her home, surrounded by family and friends. — Enter Ebony (@Enter_Ebony) December 15, 2021

Une quarantaine d'ouvrages

Née Gloria Jean Watkins en 1952, bell hooks, son nom de plume (en minuscules) en hommage à son arrière-grand-mère Bell Blair Hooks, avait publié son premier recueil de poèmes And There Wept en 1978. Elle a été saluée en 1981 pour Ain't I a Woman ? Black Women and Feminism, dans lequel elle examinait l'impact du sexisme et du racisme sur les femmes noires, ainsi que le racisme au sein du féminisme, plaidant pour un mouvement plus inclusif.

Elle a ensuite publié une quarantaine d'ouvrages, de la poésie à la littérature jeunesse, explorant non seulement le féminisme, le racisme mais aussi l'amour. "Nous pouvons aimer d'une manière profonde qui transforme le monde politique dans lequel nous vivons", déclarait-elle en 2000.

Récompensée de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, hooks avait obtenu un doctorat de l'Université de Californie à Santa Cruz en 1983, après un diplôme de Stanford, et elle est entrée au Kentucky Writers Hall of Fame en 2018. Son œuvre est étudiée dans de nombreuses universités américaines.

"Ses écrits - critiques littéraires, poésie, mémoires - sont difficiles à ranger dans une seule case. Ils abordent le capitalisme, l'histoire américaine mais aussi l'amour et l'amitié. Elle s'est battue pour une nouvelle forme de féminisme, qui prend en compte les différences et les inégalités parmi les femmes, pour créer un nouveau mouvement, plus inclusif", écrit le New York Times qui lui rend hommage.