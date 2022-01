Edition : croissance inédite des ventes de livres en France en 2021

Le marché du livre en France a connu une croissance inédite en 2021, avec une progression de 12,5% en euros constants par rapport à 2020, et de 7,4% par rapport à 2019, selon des chiffres publiés jeudi 27 janvier par Livres Hebdo.

D'après une étude du cabinet Xerfi/Spécific relayée par le magazine spécialisé, "jamais le marché du livre, un marché mûr dont les évolutions oscillaient chaque année depuis quinze ans entre -2% et +2%, n'avait connu un tel rythme de croissance".

Librairies gagnantes

L'année 2020 avait été perturbée par les fermetures des commerces en raison de la crise sanitaire. En 2021 en revanche, les libraires ont vu affluer les clients pendant toute l'année.

Librairie parisienne, 15 octobre 2021 (RICCARDO MILANI / HANS LUCAS)

Xerfi souligne que les grands bénéficiaires de l'engouement pour le livre ont été les librairies dites de deuxième niveau (de taille moyenne ou petite), avec une "croissance record" de 17,5%, suivies par les librairies de premier niveau (les plus grandes, situées surtout dans les grandes villes), avec 14,9% de croissance.

Les grandes surfaces culturelles (Fnac, E.Leclerc, Cultura, etc.) ont fait un peu moins bien que le marché (+12%), et les hypermarchés beaucoup moins bien (+6,6%).

Boom de la BD

Par secteurs, Livres Hebdo salue la santé exceptionnelle de la bande dessinée (+34%), aidée par la parution d'un album d'Astérix, de loin le livre le plus vendu de l'année avec plus de 1,5 million d'exemplaires. Suivent le livre jeunesse (+16%), la non-fiction (documents, essais, biographies, etc., +13%), les livres pratiques (+12,5%) et la littérature (+12%).

D'après un autre cabinet, GfK, cité dans un communiqué du Festival international de la BD d'Angoulême, en dépassant le livre jeunesse, la bande dessinée est devenue en 2021 "le second type de livre le plus acheté en France avec 24% du marché en volume, talonnant de très près les oeuvres de littérature générale (25%)". En Belgique, relève Livres Hebdo, la BD a déjà dépassé la littérature.

GfK estime à 85,1 millions le nombre de BD vendues en France en 2021, soit 60% de plus en un an, pour un chiffre d'affaires de "plus de 889 millions d'euros". En plein boom, le marché du manga a plus que doublé en un an (+107%), et représente "plus d'une bande dessinée achetée sur deux en France".

Production et prix stables

Tous genres confondus, l'année a vu la sortie de 68 047 titres, soit près de 270 par jour ouvré. C'est à peu près autant qu'en 2019, mais 12% de plus qu'en 2020, année où les confinements avaient dissuadé de publier bon nombre de titres.

D'après l'Insee, le prix des livres a été relativement stable en 2021, en hausse de 0,5%. Le Syndicat national de l'édition, qui fonde ses données sur le chiffre d'affaires des éditeurs, estimait pour sa part en décembre que les ventes de livres avaient augmenté de 19% en 2021 par rapport à 2019, en euros courants.