Culture : les ventes de bandes dessinées ont augmenté de 60% en 2021

Les ventes de bandes dessinées ont explosé en 2021, révèlent les statistiques publiées jeudi 27 janvier par le groupe GFK. On note une hausse de 60% du nombre d'albums vendus en un an. Plus d'une BD vendue sur deux est un manga. En 2020, déjà, les ventes de bandes dessinées, contrairement à d'autres secteurs économiques, avaient progressé de 9%, malgré ou peut-être grâce aux confinements.

En 2021, le montant total des ventes augmente de 50%. Les ventes de mangas ont explosé puisque les achats de ce genre littéraire ont doublé. Ces titres, moins chers qu'une bande dessinée traditionnelle, ont largement bénéficié de la mise en place du Pass culture. Aujourd'hui, six bandes dessinées vendues sur dix ne sont pas franco-belges mais sont des traductions achetées à des éditeurs étrangers.

Le lectorat s'est aussi agrandi. Un million et demi de personnes qui ont acheté une bande dessinée en 2021 ne l'avaient pas fait l'année précédente. Près d'un quart de la littérature vendue (24%) vient des rayons bandes dessinées, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans (12% en 2012).