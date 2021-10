AVC : Margot Turcat, victime d'un arrêt cérébral en 2018, raconte son accident dans un livre

Ce vendredi 29 octobre, c'est la journée de l'AVC. L'accident vasculaire cérébral peut survenir à tout moment et toucher tout le monde. À Bordeaux, en Gironde, Margot Turcat, professeure d'arts plastiques, a été victime d'un arrêt cérébral il y a trois ans, elle avait 33 ans. Depuis, elle raconte, sur les réseaux sociaux et dans un livre, comment cet accident a bouleversé sa vie.

C'est arrivé brutalement, sans prévenir. En 2018, la vie de Margot Turcat, professeur d'arts plastiques à Bordeaux (Gironde) a basculé. Elle était âgée de 33 ans lorsqu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral. "C'était un samedi matin, je n'étais pas bien. J'avais une sensation de malaise. Des vertiges. J'avais mal à la tête. Après une bonne demie heure d'interrogations, j'ai appelé les secours", se souvient-elle, trois ans plus tard.

Elle raconte son quotidien en BD

Après quatre heures d'attente, la jeune femme a finalement été prise en charge. Les médecins observent un caillot qui obstrue une artère. C'est un accident vasculaire cérébral. "Du jour au lendemain, on tombe dans le monde du handicap avec plus ou moins de séquelles et la vie doit continuer", témoigne Margot Turcat. Dans l'incapacité depuis de faire de nouveau classe à des enfants, elle a décidé de raconter son vécu en dessinant. "Ce sont des vraies situations vécues", précise-t-elle. Dans son livre, "Mon Petit AVC", son témoignage permet de briser les clichés sur les jeunes victimes d'accident cérébral.