"Aidants, ces invisibles", l'hommage du Dr Rossinot qui se bat pour qu’ils obtiennent un statut

"Un aidant peut être une femme active qui prend soin de son conjoint ou de ses parents vieillissants et ça peut être aussi un enfant de huit ans qui va s'occuper au quotidien d'une maman qui a un cancer ou d'un frère autiste", décrit le Dr Rossinot, auteure du livre Aidants, ces invisibles.

Environ 11 millions d'aidants prennent soin chaque jour de leurs proches en France. Ce médecin réclame une reconnaissance et un statut pour ces aidants. "Ce combat me vient de tous les aidants qui m'ont confié leurs histoires. C'était une évidence en tant que médecin de me battre pour eux. On nous forme à nous occuper des patients, mais personne ne nous forme à nous occuper des familles qui sont au quotidien avec le patient", explique-t-elle.

"La solidarité fait évoluer la loi"

Le gouvernement a annoncé une aide de 40 euros par jour et un congé indemnisé en 2020. Actuellement, "si l'aidant doit arrêter de travailler, il peut prendre un congé proche aidant de trois mois à un an maximum qui n'est pas rémunéré", précise Hélène Rossinot. "C'est par la solidarité du terrain qu'on arrive à faire évoluer les lois sur ce sujet".



À Taïwan, il existe des centres de ressources. "Ce sont des centres vers lesquels sont dirigés tous les aidants qui permettent une évaluation sanitaire et sociale de l'aidant et de la prévention pour qu'ils ne tombent pas malades en aidant leurs proches. Il y a aussi des médiateurs familiaux et des formateurs", donne-t-elle en exemple pour conclure.

