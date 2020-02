Le domicile parisien de Gabriel Matzneff a été perquisitionné

Cette opération a été menée jeudi par les policiers de l'office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), d'après une source judiciaire à franceinfo.

Une perquisition a été menée jeudi 13 février au domicile parisien de Gabriel Matzneff, a appris franceinfo auprès d'une source judiciaire. Cette opération a été menée par les policiers de l'office central de répression des violences aux personnes (OCRVP). L'affaire Gabriel Matzneff a débuté fin décembre 2019 avec la parution du livre Le Consentement de Vanessa Springora, où elle raconte sa relation d'emprise avec l'écrivain, quand elle avait 14 ans et lui 50.

Une perquisition avait déjà eu lieu mercredi 12 février dans les locaux des éditions Gallimard à Paris dans le cadre d'une enquête préliminaire pour "viols commis sur mineur" à l'encontre de l'écrivain Gabriel Matzneff. Gallimard a publié pendant 30 ans le journal de l'écrivain. Les enquêteurs étaient notamment à la recherche de manuscrits non publiés de Gabriel Matzneff, qui pourraient aider à identifier les victimes de faits non prescrits.

La police nationale a par ailleurs lancé un "appel à témoins" pour retrouver les victimes et les témoins d'éventuelles agressions sexuelles commises par Gabriel Matzneff. "Les policiers encouragent tou(te)s celles et ceux qui détiennent des informations à témoigner", peut-on lire dans cet appel diffusé mardi. Sans nommer l'écrivain, l'appel à témoins évoque le livre Le Consentement, de Vanessa Springora et l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête.