Une nouvelle enquête préliminaire pour "viols sur mineure de moins de 15 ans" ouverte en octobre contre Gabriel Matzneff

L'écrivain Gabriel Matzneff est visé par une nouvelle enquête pour "viols sur mineure". Une femme, aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années, affirme avoir subi des viols et des agressions sexuelles alors qu'elle avait 4 ans et jusqu'à l'âge de ses 13 ans.

Une nouvelle enquête préliminaire pour "viols sur mineure de moins de 15 ans" a été ouverte en octobre par le parquet de Paris à la suite d’une nouvelle accusation de viols à l’encontre de l’écrivain Gabriel Matzneff, a appris jeudi 23 novembre franceinfo de sources concordantes.

Cette nouvelle accusation, que RMC avait révélée dans la matinée jeudi 23 novembre et que franceinfo a pu se faire confirmer, a donc entraîné le parquet de Paris à ouvrir une nouvelle enquête préliminaire contre l’écrivain.

Cette nouvelle accusation provient de la fille adoptive d’un ami intime de Gabriel Matzneff, aujourd’hui âgée d’une cinquantaine d’années. Dans une lettre envoyée au parquet de Paris le 10 octobre, via ses avocats, elle accusait Gabriel Matzneff de viols et d’agressions sexuelles quand elle était enfant, de ses 4 à 13 ans dans les années 1980. La femme explique avoir été victime d’agressions sexuelles et de viols de la part de l’écrivain entre 1977 et 1987.

Dans le courrier envoyé au parquet, les avocats expliquent que la plupart des faits dénoncés ont été commis au domicile familial, dans un hôtel particulier, un appartement et dans une chambre de l’hôtel Pont royal dans le 7e arrondissement de Paris. Les faits que dénonce la quinquagénaire sont aujourd’hui prescrits. Une enquête pour viols sur mineur vise déjà à Paris Gabriel Matzneff : le parquet l'avait ouverte en janvier 2020 après la publication du livre Le Consentement de Vanessa Springora qui y décrit une relation sous emprise alors qu'elle avait 14 ans.