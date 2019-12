Gabriel Matzneff réagit et évoque "de si injustes et excessives attaques"

"Plus tard peut-être, lirai-je son livre, mais pas maintenant, ce qu'on m'en a dit me fait tant de peine, je n'en ai pas la force", a indiqué Gabriel Matzneff au Parisien.

Personnage central du livre Le Consentement, dans lequel Vanessa Springora raconte l'emprise qu'il a exercée sur elle quand elle avait 14 ans, Gabriel Matzneff s'est finalement exprimé, dimanche 29 décembre. Contacté par Le Parisien, l'auteur de 83 ans a d'abord esquivé le sujet : "À mes débuts, François Mauriac m'avait fixé cette règle : quand vous publiez un livre, dans les semaines qui suivent ne vous exprimez que sur ce livre". Et d'indiquer dans ce premier SMS qu'il ne se trouve pas en France et est souffrant.

"Plus tard peut-être, lirai-je son livre, mais pas maintenant, ce qu'on m'en a dit me fait tant de peine, je n'en ai pas la force", a-t-il fini par ajouter, avant de dénoncer "de si injustes et excessives attaques" et de décrire "la beauté de l'amour que nous vécûmes, Vanessa et moi".

Gabriel Matzneff avait jusque-là refusé toutes les demandes d'interview. Il s'était simplement fendu d'un mail à L'Obs. "Apprendre que le livre que Vanessa a décidé d'écrire de mon vivant n'est nullement le récit de nos lumineuses et brûlantes amours, mais un ouvrage hostile, méchant, dénigrant, destiné à me nuire, un triste mixte de réquisitoire de procureur et de diagnostic concocté dans le cabinet d'un psychanalyste, provoque en moi une tristesse qui me suffoque", a-t-il écrit.