L'autrice Annie Ernaux dénonce "un anti-intellectualisme" contre les sciences sociales, en inaugurant à Cergy-Pontoise une Maison de la recherche à son nom

"On ne dira jamais assez que les sciences sociales et humaines sont un rempart contre les opinions toutes faites, les slogans politiques et commerciaux", a déclaré l'écrivaine.

Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, a vanté jeudi 26 septembre le rôle clef des sciences humaines et sociales en inaugurant à Cergy-Pontoise une Maison de la recherche portant son nom. L'écrivaine estime que l'université est actuellement attaquée par "un anti-intellectualisme qui ne dit pas son nom".

"On ne dira jamais assez que les sciences sociales et humaines sont un rempart contre les opinions toutes faites, les slogans politiques et commerciaux", a-t-elle glissé dans un court discours. La Maison de la recherche rassemblera différents laboratoires (histoire, géographie, urbanisme, littérature, langues, psychologie ou encore archéologie).

"À un moment où l'université est l'objet d'attaques et d'accusations d'un anti-intellectualisme qui ne dit pas son nom, il est bon de rappeler que les sciences humaines œuvrent pour plus de liberté et de connaissance", a insisté la romancière de 84 ans, debout devant le bâtiment.

Elle a souligné que la sociologie avait joué un rôle déterminant dans son propre travail d'écriture, en particulier Les Héritiers, de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, et L'Ecole capitaliste, de Christian Baudelot et Roger Establet : "Sans ces deux livres, peut-être n'aurais-je jamais eu le courage d'affronter la honte d'avoir eu honte de mes origines et de l'écrire", a-t-elle dit.

Un lien profond avec Cergy

Ayant trouvé sa "place" à Cergy-Pontoise, "ville nouvelle" fondée en 1969 à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, Annie Ernaux a dit avoir noué avec ce lieu un lien profond, pas sans rapport avec son "histoire de transfuge de classe" : "L'énigme du hasard (...) m'a menée il y a presque 50 ans à Cergy-Pontoise" qui "n'était pas encore une ville, ou alors imaginaire", et dont les habitants "venaient presque tous d'ailleurs".

"Je mesure mon privilège d'avoir assisté à la naissance et à l'édification d'une grande ville", a-t-elle ajouté, et à la création en 1991 de l'université, qui compte désormais près de 30 000 étudiants, selon la mairie.

"On est tous en joie", a lancé le président de Cergy Paris Université, Laurent Gatineau, lors de l'inauguration du bâtiment, "au moment où l'université est menacée par les coupes budgétaires drastiques de l'Etat". Il a fait valoir que la réputation d'Annie Ernaux pourrait augmenter l'attractivité de cette Maison qui veut "accueillir beaucoup de chercheurs internationaux".