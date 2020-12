Littérature : "Sale bourge", livre choc sur les violences familiales

Sale bourge. Le titre du dernier livre écrit par Nicolas Rodier (Flammarion) est volontairement provocateur. Et dès la première page, le ton est donné : "Je suis condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales, assortis d'une mise à l'épreuve de 18 mois et d'une injonction de soins. J'ai 33 ans."



Victime, bourreau et inversement

Après cette introduction percutante, le récit est en fait un long flashback, au cours duquel le lecteur va comprendre comment des violences subies pendant l'enfance vont prendre le pouvoir sur une vie d'adulte. Enfant, Pierre fait face à une violence qui est érigée en système générationnel, que ce soit entre adultes, contre les enfants et même, parfois, entre les enfants eux-mêmes. "C'est un livre qui permet de comprendre pourquoi les victimes sont des bourreaux et inversement", raconte Anne-Marie Revol, journaliste culture de France Télévisions. Et d'ajouter : "C'est profondément bouleversant et on finit la lecture avec le cœur verrouillé."

