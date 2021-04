Lieux de culture fermés : "C'est plus que du mépris, c'est de l'indifférence", dénonce Jean-Michel Ribes

Invité du 23 h de franceinfo, dimanche 4 avril, le dramaturge et metteur en scène Jean-Michel Ribes a déploré le fait que les théâtres français soient toujours fermés, et cela depuis plusieurs mois.

À New York (États-Unis), les lieux de culture rouvrent progressivement leurs portes. En France, crise sanitaire oblige, cette perspective ne semble guère d'actualité. Et cela désole au plus haut point Jean-Michel Ribes. "Il n'y a pas un seul cluster, ni la moindre contamination au théâtre", a souligné le directeur du théâtre du Rond-Point (Paris), qui était l'invité du 23 h de franceinfo, dimanche 4 avril. "Le peintre Marcel Duchamp disait : 'L'œuvre est faite par celui qui la regarde.' À partir du moment où il n'y a personne qui la regarde, il n'y a plus d'œuvre. Le public, c'est une part de la création."



"On se demande si la culture existe"

Lors de l'allocution qu'il a prononcée mercredi 31 mars, Emmanuel Macron n'a d'ailleurs même pas évoqué le cas de la culture. "Ce qui n'est pas dit n'existe pas, donc on en vient à se demander si la culture existe, a soufflé Jean-Michel Ribes. Nous faisons partie de la nation tout de même. C'est plus que du mépris, c'est de l'indifférence."