Libérée de sa tutelle, la chanteuse Britney Spears n'a pas l'intention de revenir sur scène

Le retour sur le devant de la scène de Britney Spears n'est pas pour tout de suite. L'artiste est revenue sur ses turpitudes passées et la mesure de tutelle dont elle s'est enfin libérée mi-novembre, dans un long message adressé à ses fans sur Instagram (en anglais), mardi 28 décembre, accompagné d'appels à la prière. "J'imagine que cela peut paraître étrange pour beaucoup que je ne recommence plus à faire ma musique", écrit-elle notamment. Mais "les gens ignorent les choses horribles qui m'ont été faites", ajoute-t-elle aussitôt, avant d'exprimer sa rancœur contre son entourage. "Après ce que j'ai traversé, j'ai peur des gens et de l'industrie musicale !!!! Ils me font vraiment du mal !!!!!! Ne plus faire de musique est un moyen de [leur] dire : 'Allez vous faire foutre'".

Au terme d'une longue procédure judiciaire, Britney Spears a été libérée en novembre d'une mesure de tutelle qu'elle avait qualifiée "d'abusive". Elle souhaitait depuis tourner la page de cette mesure mise en place après des troubles psychologiques qu'elle avait manifestés. Britney Spears voulait notamment s'émanciper de cette tutelle, qui a duré pas moins de 13 ans, pour pouvoir se marier avec son fiancé, Sam Asghari, rencontré en 2016 sur le tournage du clip de Slumber Party.

Une carrière en pause depuis 2019

La chanteuse poste régulièrement sur Instagram des vidéos de chorégraphies ou de longs messages poétiques dans lesquels elle évoque rêves et espoirs. Mais les fans s'interrogent depuis longtemps sur la question d'un éventuel retour sur scène ou d'un nouvel album.

Sous son régime de tutelle, Britney Spears en a produit quatre dont le dernier, Glory, en 2016. Elle a également donné près de 250 spectacles lors d'une très lucrative résidence à Las Vegas entre 2013 et 2017, qui a généré quelque 138 millions de dollars de billetterie, selon la presse spécialisée. L'artiste avait finalement abruptement annulé en janvier 2019 un retour à Las Vegas et mis sa carrière en pause. En juillet dernier, alors qu'elle était encore sous tutelle, Britney Spears avait déjà écrit qu'elle préférait largement partager des vidéos depuis son salon. Les fans devront s'en contenter.