La ville de Bourges désignée capitale européenne de la culture 2028

Il s'agit d'un titre convoité. La ville de Bourges (Cher) a été désignée, mercredi 13 décembre, capitale européenne de la culture 2028, au terme d'une rude compétition. Bourges était en lice avec trois autres villes françaises pour obtenir ce prestigieux label européen, synonyme d'importantes retombées économiques et touristiques : Montpellier (Hérault), Rouen (Seine-Maritime) et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). La ville partagera son titre avec d'autres villes du Vieux Continent. La ville tchèque de České Budějovice et Skopje, en Macédoine du Nord, ont déjà obtenu ce label pour 2028.

Bourges, lieu de la première maison de la culture de France, a défendu dans son dossier une capitale européenne de la culture "à taille humaine", selon son maire Yann Galut. L'élu souhaite créer une Cité européenne des artistes et des auteurs, un lieu de ressources au service des artistes et des acteurs de l'industrie culturelle. C'est un "immense honneur", a réagi l'élu PS de Bourges, présent au ministère de la Culture pour cette annonce saluée par des cris de joie. "Dans cette candidature, nous étions quelque part le petit poucet face à des métropoles, nous avons essayé de proposer une autre vision et un autre moyen de vivre notre capitale européenne de la culture", a-t-il encore déclaré, mettant en avant une "candidature de la sobriété".

"Une ville de taille moyenne qui mise sur la culture"

"Choisir Bourges, a souligné pour sa part la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, c'est accompagner le pari d'une ville de taille moyenne qui mise sur la culture pour son développement humain, social et économique et qui ambitionne de faire une véritable place à tous les publics".

Quatre villes françaises ont été désignées par le passé comme capitales européennes de la culture, une initiative lancée à l'initiative des ministres grecs et français, Melina Mercouri et Jack Lang : Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013. Ce dispositif permet de désigner, pour une période d'un an, une ville-hôte chargée d'organiser un programme de manifestations culturelle et de mettre en œuvre des projets culturels ambitieux. En 2013, la cité phocéenne avait profité de cet événement pour inaugurer le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), devenu un lieu emblématique de Marseille.