Jusqu'à 950 euros la place pour aller voir Al Pacino : les internautes tiquent et se paient la star sur Twitter

L'acteur américain se produira les 22 et 23 octobre au Théâtre de Paris. Les places à 90 euros se sont très rapidement envolées, laissant des billets au prix fort, au minimum à 370 euros.

"Je t'aime beaucoup Al Pacino, mais je vais pas pouvoir choisir entre mon loyer et toi." Sur Twitter, de nombreux internautes s'indignent du prix exorbitant des places pour aller voir Al Pacino. La star américaine se produira au Théâtre de Paris les 22 et 23 octobre pour "A Evening With Al Pacino" – une soirée avec Al Pacino, en français –, une pièce où, seul sur scène, il raconte ses confidences et ses souvenirs.

Sur le site ventes-privée.com, qui disposait de l'exclusivité des ventes, les places les moins chères ont rapidement été écoulées. Afin d'assister à l'événement culturel de la rentrée, il faudra débourser au minimum 550 euros, et jusqu'à 950 euros pour la soirée d'ouverture, le 22 octobre. Pour la soirée du lendemain, aucune place n'est disponible à moins de 370 euros.

De quoi agacer certains fans, qui soulignent avec ironie que les prix les plus chers se rapprochent de ceux d'un loyer.

Je t’aime beaucoup beaucoup Al Pacino, mais je vais pas pouvoir choisir entre mon LOYER et toi. pic.twitter.com/Nf6KJVPtLa — Aurélia Baranes (@aureliabaranes) 11 septembre 2018

Les prix surnaturels pour aller voir #AlPacino au @Theatre2Paris sont absolument scandaleux. pic.twitter.com/5WIMsciURk — CloneWeb (@cloneweb) 11 septembre 2018

Le PDG de ventes-privée.com, Jacques-Antoine Granjon, qui a racheté le Théâtre de Paris en 2013, s'en est expliqué sur RTL. Selon lui, faire venir Al Pacino à Paris, "cela coûte très cher". "D'ailleurs, les places ne sont pas données, elles démarrent à 90 euros", a-t-il ajouté, soulignant que l'argent "n'est pas le moteur" et qu'il s'agit d'un "événement unique en Europe".