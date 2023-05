Judi Dench, Emma Thompson, Katy Perry, Lionel Richie et Edward Enninful parmi les invités au couronnement du roi Charles III

La monarchie britannique a invité des artistes dont certains ont retrouvé des fans dans l'abbaye de Westminster.

Plusieurs stars, dont les chanteurs américains Katy Perry et Lionel Richie qui se produiront dimanche 7 mai au concert du couronnement du roi Charles III, étaient conviés à la cérémonie qui s'est déroulée à l'abbaye de Westminster, à Londres.

Le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés samedi 6 mai lors d'une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité, huit mois après la mort d'Elizabeth II. A 74 ans, Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie en passant par la Jamaïque, en septembre à la mort de sa mère Elizabeth II, à l'âge de 96 ans.

Plus de 2 000 invités

Dans l'assistance, étaient présents 2 300 invités, dignitaires étrangers comme le président français Emmanuel Macron ou la femme du président américain Jill Biden, représentants de la noblesse, responsables politiques et des représentants de la société civile.

Les comédiennes britanniques Judi Dench et Emma Thompson, qui ont été annoblies, figuraient également sur la liste des invités, ainsi que l'artiste australien Nick Cave. Tout comme Edward Enninful, le rédacteur en chef du Vogue britannique, qui a fait son entrée aux côtés de la chanteuse américaine Katy Perry. Sur son compte instagram, il s'est dit "honoré" d'assister à un tel évènement, ce qu'il n'aurait jamais "imaginé" en quittant son Ghana natal pour le Royaume-Uni.

Katy Perry, elle, a utilisé les réseaux sociaux pour rassurer ses fans qui l'ont vue chercher son siège au début de la cérémonie.

A l'intérieur de l'abbaye, la chanteuse américaine a d'ailleurs retrouvé d'autres fans avec qui elle a pris la pose, à l'instar de l'actrice Emma Thompson. Au terme de la cérémonie, la chanteuse américaine a dû faire face à une autre petite contrariété : elle a trébuché en quittant les lieux sans, semble-t-il, se faire mal.