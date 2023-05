Couronnement de Charles III : faute de stars britanniques, Katy Perry et Lionel Richie en vedette au concert de dimanche

Les plus grandes stars de la pop britannique comme Adele et Elton John ayant décliné l'invitation à venir chanter pour le concert du couronnement, ce sont les Américains Katy Perry et Lionel Richie qui seront les têtes d'affiche dimanche 7 mai au château de Windsor.

Pour son "concert du couronnement", le roi Charles III avait rêvé de têtes d’affiche à faire pâlir les plus gros festivals de pop. Elton John était en haut de sa liste pour l’évènement musical qui doit se tenir dimanche 7 mai au soir au château de Windsor, le lendemain du couronnement lui-même. Ed Sheeran et Adele étaient aussi fortement espérés par le monarque parce qu’ils sont, selon l’équipe en charge de l’organisation, à la fois des "titans du showbiz" et "quintessentiellement british".

Las, ils ont tous décliné l’invitation, les uns après les autres. Soit pour des questions de planning (Elton John et Ed Sheeran sont en tournée), soit sans explication (Adele). Harry Styles et les Spice Girls ont suivi. Tout comme Robbie Williams, sollicité pour apparaître avec ses anciens comparses de Take That.

Katy Perry et Lionel Richie en têtes d'affiche dimanche

Fin février, les organisateurs, qui promettaient encore la participation d’un mélange d’"icônes musicales" et de "stars contemporaines", ne cachaient pas leur inquiétude face à ces déconvenues. Comment réunir dans les temps un line-up excitant pour ce concert qui se tiendra devant 20 000 personnes - dont 10 000 invitées sur tirage au sort ?

Depuis, l’affiche a pris forme, mais sans pop star britannique : les Américains Katy Perry et Lionel Richie sont confirmés en vedettes, ainsi que le boys band Take That dans sa configuration actuelle et sans son ancien chanteur Robbie Williams. Le ténor star italien Andrea Bocelli est également de la partie, tout comme le baryton gallois Bryn Terfel, ainsi que la chanteuse et compositrice britannique Freya Ridings et le compositeur et pianiste de musique classique britannique Alexis Ffrench.

Un chœur composé d’amateurs de différentes communautés (chauffeurs de taxis, sauveteurs en mer et groupes de reggae) complète l’affiche, en plus d’un chœur virtuel réunissant des représentants du Commonwealth. "Le concert célèbrera un nouveau chapitre de l’histoire de la nation, avec des thèmes d’amour, de respect et d’optimisme, célébrant les quatre nations, leurs communautés et le Commonwealth", a souligné la BBC qui retransmettra (TV et radio) l’évènement.

La soprano sud-africaine Pretty Yende en majesté samedi

Pour le couronnement lui-même, prévu samedi 6 mai à l’abbaye de Westminster devant 2 000 invités et plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs, c’est la soprano sud-africaine Pretty Yende qui a été retenue pour interpréter Sacred Fire, une création de la compositrice britannique Sarah Class.

La soprano âgée de 38 ans, que Charles III avait entendu chanter au château de Windsor il y a un an alors qu’il était encore prince de Galles, n’en revient toujours pas. Très honorée, elle affirme être la première chanteuse africaine à chanter en solo à un couronnement de rois et reines d’Angleterre.

Nick Cave parmi les invités

La surprise est venue du chanteur australien Nick Cave, qui vit à Brighton (Royaume-Uni) depuis des années : il ne chantera pas mais il est annoncé parmi les invités de la délégation australienne au couronnement samedi à Westminster. Interpellé sur internet par des fans étonnés, il assure dans sa newsletter The Red Hand Files n’être "ni monarchiste, ni royaliste", mais avoue "un inexplicable attachement émotionnel" à la famille royale. Peut-être pas si inexplicable puisqu’il décrit la reine Elizabeth II, croisée lors d’un évènement à Buckingham Palace (à une date non précisée) comme "la personne la plus charismatique" qu'il ait jamais rencontrée.

L’an passé, pour célébrer les soixante-dix ans de règne d’Elizabeth II, Alicia Keys, Duran Duran, Queen avec Adam Lambert, Diana Ross et Rod Stewart s’étaient produits devant le palais de Buckingham, et Sir Elton John avait pris la peine d’enregistrer un hommage.