Ni garçon, ni fille ou les deux : Mattel, le créateur de Barbie, lance une poupée non genrée aux Etats-Unis

Des poupées ni fille, ni garçon, personnalisables à l'envie. Le fabriquant de jouets Mattel, à qui l'on doit la célèbre Barbie, a annoncé, mercredi 25 septembre, le lancement d'une nouvelle gamme de poupées non genrées, baptisée "Creatable World" ("monde créatif"). "C'est une gamme pensée pour éviter les étiquettes et inclure tout le monde", explique la marque sur Twitter.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



