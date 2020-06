VIDEO. "Le jeu vidéo va devenir la première activité sociale", selon le créateur de Fortnite

"Dans les dix prochaines années, je pense que l'on va voir le jeu vidéo devenir la première activité sociale. De plus en plus de gens décident de s'y réunir, avec leurs amis, et décident ensuite à quoi ils vont jouer. Ça veut dire que le jeu va devenir une plateforme de communication autant qu'un endroit où on s'amuse."

L'invention qui bouscule Facebook

Voilà ce que prédit depuis des années Tim Sweeney, fondateur d'Epic Games, le studio qui a créé Fortnite, ce jeu vidéo gratuit devenu phénomène de société. Avec les chamboulements provoqués par la crise sanitaire du coronavirus, se pourrait-il que son invention finisse par supplanter les spectacles, les séries télé, le terrain de sport... et même Facebook ?

Cette invention a en tout cas propulsé l'Américain parmi les hommes les plus riches de la planète. A 48 ans, il est devenu la plus grosse fortune du jeu vidéo (estimée à 7 milliards de dollars). Le succès s'était pourtant fait attendre... presque trente ans. Avant d'être un entrepreneur, Tim Sweeney est avant tout un ingénieur, un programmeur décrit comme un technicien exceptionnel. Celui qui avait commencé à coder adolescent dans le garage familial avait enregistré son tout premier jeu sur disquette avant de l'expédier par la poste, à 21 ans...

Des microtransactions (très) payantes

Dès la sortie de Fortnite, c'est la consécration. Les dollars pleuvent sur Epic Games. Le studio aux airs de bunker est installé à Cary, en Caroline du Nord. Il emploie 2 000 salariés et a engrangé en 2018... 2,4 milliards de bénéfices. Du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Et tout cela grâce à un système de microtransaction...

Les joueurs paient pour offrir à leurs avatars des "skins" (tenues "stylées", jusqu'à 20 euros l'une) et des pas de danse (8 euros) dont certains ont été popularisés par des stars du foot comme Antoine Griezmann. Les stratèges d'Epic Games se sont même offert une psychologue (française) pour les aider à retenir leurs joueurs le plus longtemps possible. Ils sont 350 millions dans le monde.

