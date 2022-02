Tom Holland dans "Uncharted" : "L'erreur aurait été de transposer au cinéma la même chose que dans le jeu"

Après plus de 40 millions de titres vendus sur les consoles PlayStation, le jeu Uncharted fait à présent son entrée au cinéma. Le film est réalisé par Ruben Fleischer, avec dans le rôle principal Tom Holland qui assume également la charge de producteur exécutif. Voir l'entretien en vidéo ci-dessus.

"Créer quelque chose de nouveau"

Dans Uncharted, l'acteur partage l'affiche avec Mark Wahlberg et Antonio Banderas. Tous partent à la recherche d'un trésor perdu : les pièces d'or de l'explorateur Magellan. Tom Holland est bien conscient du challenge pour satisfaire autant les gamers que les cinéphiles. "Il y a une forme de stigmatisation des films dérivés de jeux vidéo. Dans le métier, on dit même qu'il y a une sorte de malédiction", nous a ainsi confié le jeune homme de 25 ans, de passage à Paris pour la promotion du film d'action et d'aventure.

Alors comment réussir l'adptation d'Uncharted ? "La meilleure façon de le faire était de s’inspirer de la série de jeux et bien sûr de recréer certaines scènes connues des joueurs. Dans le même temps, l’erreur aurait été de faire exactement la même chose. Donc pour le film, on a essayé de créer quelque chose de nouveau, de frais, de différent. C'était à la fois un défi et amusant", poursuit Tom Holland.

Le travail mené avec les concepteurs du jeu

Afin que les deux univers se marient, les concepteurs du jeu vidéo sur PlayStation ont collaboré avec l'équipe du film, du scénario jusqu'au montage. "Si on nous donnait la responsabilité de porter ce jeu à l’écran, on voulait travailler avec ceux qui l’avaient créé. Donc on leur a parlé, ils nous ont donné leur avis, leur approbation aussi, ce qui comptait beaucoup pour nous. Puis on a préparé les caméras et on a commencé à filmer", explique celui qui défend simultanément Spider-Man : No way home, sorti en décembre, toujours en salles et qui vient de franchir les 7 millions d'entrées.