"Spider-Man : No Way Home" : déjà un succès planétaire, le film signe le troisième meilleur démarrage de tous les temps

Sorti le 15 décembre, le dernier opus des aventures de l'homme-araignée "Spider Man : No Way Home" a réalisé la troisième meilleure sortie de l'histoire en Amérique du Nord avec 253 millions de dollars de recette pour son premier week-end sur les toiles. Carton également en France où l'homme araignée remplit les salles.

(Spider-Man: No Way Home)

Les aventures de Peter Parker attirent une fois de plus le public en masse. Avec des recettes historiques, le nouvel épisode des aventures de Spider-Man, No Way Home, a apporté une bouffée d'oxygène à l'industrie du cinéma, qui comptait beaucoup sur le super-héros pour ranimer un box-office laissé exsangue par la pandémie de Covid-19.



Avec des recettes de 253 millions de dollars sur le week-end, l'homme araignée, une nouvelle fois interprété par Tom Holland, a réalisé la troisième meilleure sortie de l'histoire en Amérique du Nord, selon les estimations provisoires publiées ce dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations. En France le film a enregistré 476 494 entrées dès le premier jour, le meilleur démarrage de l'année.

Le plus gros succès de Sony

C'est beaucoup plus que les prévisions des spécialistes, qui tablaient sur 150 millions de dollars. C'est aussi la meilleure sortie jamais réalisée par les studios Sony, selon le site Deadline. Le nouveau blockbuster est en bonne voie pour atteindre les 600 millions à l'international, a jugé Exhibitor Relations.

Sony est le dernier grand studio traditionnel de Hollywood à ne pas avoir sa propre plateforme de vidéo à la demande et le succès de Spider-Man n'en paraît que plus spectaculaire. "C'est une sortie extraordinaire", a estimé l'expert David A. Gross, de la firme spécialisée Franchise Entertainment Research, cité par la revue Variety. "Alors que la plupart des grosses séries de films ont du mal à garder le rythme, Spider-Man explose", a-t-il ajouté.

Seuls les Avengers sont plus forts

Spider-Man: No Way Home n'est dépassé dans son record que par Avengers : Endgame (357 millions de dollars) et Avengers: Infinity War (258 millions de dollars) dans les annales des meilleures sorties aux États-Unis et au Canada, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Spider-Man: No Way Home est le troisième film où le très populaire homme-araignée est incarné par l'acteur britannique Tom Holland. Les épisodes précédents, où le costume rouge et bleu était endossé par Tobey Maguire puis Andrew Garfield, avaient eux aussi cassé la baraque au box-office. Le Spider-Man original, en 2002, est le premier film de l'histoire du cinéma à avoir dépassé 100 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation.

Pour ce nouvel opus, l'histoire reprend là où l'avait laissée Far From Home en 2019, avec un Spider-Man dont l'identité réelle, Peter Parker, est publiquement révélée par le vilain Mysterio. Le lycéen tente désespérément de replonger dans l'anonymat avec l'aide d'un autre personnage Marvel, le Docteur Strange, campé par le non moins populaire Benedict Cumberbatch.

L'inquiétude Omicron

Avec ces recettes record, le super-héros signe le plus grand succès pour un film depuis la sortie du dernier épisode de Star Wars en décembre 2019. C'était avant le Coronavirus, et aucun film n'a dépassé depuis la barre des 100 millions de dollars pour sa sortie.

Si les cinémas américains se sont un peu redressés cette année malgré les fermetures de salles et les restrictions (les prévisions tablent sur un doublement des recettes par rapport à 2020), l'industrie a encore beaucoup à faire pour se redresser, surtout avec la montée en puissance du variant Omicron, qui inquiète de plus en plus.

"Encanto" de Disney et "West Side Story" loin derrière

Spider-Man laisse ses concurrents loin derrière. Encanto, de Disney, un conte animé avec une musique de Lin-Manuel Miranda, s'est classé second sur la période de vendredi à dimanche, engrangeant 6,3 millions de dollars, selon Exhibitor Relations.

Les films visant les spectateurs plus âgés ont souvent fait des flops, comme le remake de West Side Story par Steven Spielberg sorti le week-end dernier. Ce Roméo et Juliette new-yorkais a engrangé 3,4 millions de dollars ce week-end en reprenant les codes, la musique et l'histoire portés sur les planches pour la première fois à Broadway en 1957, réalisant moins de 18 millions de dollars de recettes en deux semaines.

En quatrième position, Ghostbusters: Afterlife, plus récent chapitre de la franchise paranormale, a rapporté 3,4 millions de dollars. Il est suivi par le thriller Nightmare Alley de Guillermo del Toro (seulement 3 millions, malgré des critiques élogieuses), et House of Gucci (1,9 million).

Même les super-héros Marvel, dont les derniers films dépassaient allègrement le milliard de dollars d'entrées, ont marqué le pas. Les Éternels n'avaient ainsi récolté que 70 millions de dollars pour leur premier week-end en salles, une piètre performance pour cette filiale de Disney.