Le salon Paris Manga & Sci-Fi Show 2021 s'excuse auprès des visiteurs mécontents après une affluence record

Affluence monstre. Le salon Paris Manga & Sci-Fi Show, consacré à la pop culture japonaise (comics, jeux video, cinéma, séries télévisées, culture web, manga, animation japonaise, cosplay et arts martiaux), se tient samedi 6 et dimanche 7 novembre Porte de Versailles, à Paris.

Après deux ans d'absence, à cause de la pandémie de Covid-19, de nombreux visiteurs étaient dans les starting-blocks pour assister à ce rendez-vous. Les organisateurs n'avaient pas prévu une telle affluence et n'ont pas pu gérer les milliers de visiteurs présents. Certains ont dû attendre des heures pour pénétrer dans le Hall 3 du salon.

C'est juste pas possible quoi @ParisManga pic.twitter.com/8uYVawJcmg

Le pavillon 3 à une capacité de 3600 personnes, a vu de vous diriez qu'il y a combien de personnes dans cette queue ? Qui a décidé de ne pas mettre de quotas sur votre billetterie ? @ParisManga #ParisManga Le tout sachant qu'il y a encore une queue derrière et à l'int. pic.twitter.com/SvbAZ4ZMpd

C'est une blague l'entrée de #ParisManga . Je ne sais même pas si on pourra rentrer. J'ai jamais vu ça. Ils remboursent le billets ou pas ? pic.twitter.com/uVlwFaqnfh

#parismanga est une honte absolue… on a payé, on ne rentre pas, on ne sait rien. Vous avez vendu des milliers de place en sachant que tout le monde ne rentrerait pas dans le petit hall 3. C’est ce qu’on appelé une escroquerie en bande organisée