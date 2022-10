La Paris Games Week de retour avec une riche programmation pour célébrer le monde du jeu vidéo

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19, la Paris Games Week, l’un des plus grands salons du jeu vidéo français, revient pour sa 11e édition. Un retour qui permettra aux passionnés de se retrouver et de célébrer la création vidéoludique du 2 au 6 novembre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles.

C’est une édition 2022 placée sous le signe des retrouvailles. Après deux années consécutives annulées, dont l’édition 2021, en raison de l’épidémie de Covid-19, la Paris Games Week est de retour. Au programme : des rencontres et des évènements entre joueurs, constructeurs et studios pendant cinq jours, autour des sorties du moment et des avant-premières proposées par les éditeurs. Parmi les titres très attendus de la fin 2022 et du début 2023 que les fans pourront tester, citons Just Dance 2023, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, Forza Horizon 5 ou encore Street Fighter 6.

L'affiche 2022 de la Paris Games Week. Le salon de jeu vidéo revient avec une programmation qui s'adresse à tout les types de joueurs et de joueuses. (PARIS GAMES WEEK)

Un rendez-vous tout public

Petits et grands seront concernés par cet événement. Une zone est prévue pour les jeunes joueurs et leurs parents. Nommée PGW junior, elle permettra aux familles de découvrir ensemble des jeux vidéo au sein d’un dispositif mis en place par le collectif PédagoJeu. Les seniors seront également à l’honneur dans cette édition 2022. La Finale nationale du Trophée des Seniors, une compétition en ligne réservée à des participants âgés de 65 à 95 ans, aura lieu le 3 novembre de 11h20 à 12h50 sur la scène principale de la Paris Games Week.

Monique, gameuse française qui participait à une compétition à la Paris Games Week en 2018. Vidéo sur YouTube diffusée par le SELL. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Même si les nouveautés, en termes de jeux ou de consoles, disposent d'une place majeure dans cette édition, le salon du jeu vidéo souhaite également s'adresser à d’autres communautés rattachées à l’univers vidéoludique. Ainsi, les fans de rétrogaming, joueurs ou collectionneurs de jeux anciens, pourront retrouver sur place l’association MO5, qui œuvre depuis près de vingt ans à la préservation du patrimoine numérique, pour des rencontres ou des concours.

Les amateurs de cosplay, activité centrée autour de la transformation en personnage de fiction, pourront également y trouver leur bonheur. Des boutiques éphémères, des ateliers DIY (“Do it Yourself”) ou des tutoriels de maquillage sont annoncés en plus des sélection Île-de-France de la Coupe de France de Cosplay, qui se tiendra le dimanche 6 novembre sur la scène Xbox.

Des joueurs participent à la Ubisoft Experience, lors de la Paris Games Week, le 1er novembre 2019 à Paris. (DANIEL PIER / NURPHOTO / AFP)

France Télévisions, partenaire de la Paris Games Week, sera aussi de la partie. Deux créations seront diffusées pour l’occasion. La première est une fiction nommée Space Game qui sera projetée dans l’espace Agora de la PGW : œuvre qui raconte les aventures étonnantes des employés d’un magasin de jeux vidéo parisien et de leurs clients. La seconde création fera la part belle à la musique avec un concert symphonique ayant pour thème les musiques de jeux vidéo. Les visiteurs pourront découvrir trente ans de jeux vidéo réorchestrées par un collectif symphonique capté aux Chorégies d’Orange.

La scène française et compétitive valorisée

Un espace "Made In France" est prévu à la Paris Games Week pour mettre en avant la scène vidéoludique francophone. Plus de 25 studios seront sur place pour présenter le meilleur de la création française, dont le jeu Endless Dungeon fait par Amplitude Studios, le très réussi A Plague Tale : Requiem par Focus Entertainment, ou encore la nouveauté How To Say Goodbye du studio Arte France.



Un stand consacré aux jeux vidéo développés en France lors de la Paris Games Week, le 31 octobre 2017 à Paris. (MAXPPP)

La scène Esport sera également bien présente pour cette 11e édition. Des compétitions, des animations, et des démonstrations rythmeront les 5 jours de programmation. Parmi les rendez-vous importants, la venue de personnalités phares de la scène Youtube et Twitch française. Le vendredi 4 novembre à 15h10, les streamers Skyrroz, Kaatsup, Linca et Little Big Whale s’affronteront sur Call of Duty. Le streamer Domingo défiera, de son côté, son équipe sur League of Legends le samedi 5 novembre à 15h30. Un calendrier chargé qui se veut être “plus festif que jamais” selon les organisateurs de la Paris Games Week.

Paris Games Week – Du 02 au 06 novembre 2022 - Paris Expo Porte de Versailles - Plus d'informations sur l'évènement et sur la programmation à retrouver sur le site du salon.