Le plombier à l'accent italien et venu du Japon est désormais Français. Car notre pays a un incroyable talent : son industrie du jeu vidéo avec des graphistes et programmeurs de renom.

Attention, ils seront lâchés le 20 octobre sur console Switch : Mario et les Lapins crétins. Ces personnages se retrouvent dans un nouveau jeu, Sparks of hope. Un titre estampillé Nintendo mais la firme nippone ne l'a pas conçu sur son territoire. Car à l'image du précédent opus sorti en 2017, ce deuxième volet a été imaginé et développé en France. On le doit au studio tricolore Ubisoft, troisième éditeur mondial de jeux vidéo et 35 ans de savoir-faire dans le secteur.

"Il s'agit du seul jeu d'aventure Mario réalisé en dehors du Japon, c'est une preuve de respect et une source de fierté, confie à franceinfo Xavier Manzanares, producteur du jeu. La France est un vrai vivier de professionnels avec des programmeurs, des graphistes, des experts en effets spéciaux... Des corps de métier issus de nos écoles d'art et d'ingénieurs, des écoles très performantes. Ce n'est pas pour rien que les idées fusent et que l'on a pu faire ce pari un peu fou de récupérer Mario."

Pour surprendre et gagner la confiance de Nintendo, "Ubisoft a présenté un prototype et un type de jeu différent, des capacités d'animation et une pointe de folie avec les Lapins crétins, révèle le producteur. S'ajoute une subtilité qu'est l'humour qui doit être international". La maîtrise technologique et la narration proposée par le studio ont conquis les détenteurs de Mario, un personnage avec trois décennies d'historique, qui suscite l'attente et l'exigence des fans. Le premier jeu "Mario et les Lapins crétins" avait touché plus de 10 millions de gamers.