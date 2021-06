La Paris Games Week, grand salon du jeu vidéo à Paris, annule son édition 2021

Il faudra encore attendre pour assister à un grand événement "physique" autour du jeu vidéo. La Paris Games Week, le principal salon français rassemblant les fans de gaming, ne reviendra pas en octobre 2021 comme l'amélioration de la situation sanitaire pouvait le laisser espérer. L'équipe organisatrice l'a annoncé jeudi 24 juin, estimant que le contexte restait trop "incertain".

"Malgré notre envie et notre engagement, nous devons prendre la décision décision d'annuler l'édition 2021 de la Paris Games Week. Le contexte incertain ne nous permet pas d'organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs. C'est ce même esprit de responsabilité et d'exigence qui conduit les grands acteurs du jeu vidéo à être contraints d'annuler leur participation à une édition physique en 2021", explique l'équipe de la PGW dans un communiqué.

Rendez-vous au deuxième semestre 2022

La Paris Games Week, qui avait enregistré un record de fréquentation en 2019 avec 317 000 visiteurs sur cinq jours entre le 30 octobre et le 3 novembre, avec près de 200 exposants, devait fêter son 10e anniversaire en 2020 avec une édition qui se voulait encore plus ambitieuse. "Nous voulions offrir une immense fête et un événement physique unique, ajoute la direction du salon. Mais nous ne concevons pas de proposer une expérience réduite ou dégradée". La PGW donne d'ores et déjà rendez-vous à ses visiteurs "au second semestre 2022".

Chaque année depuis son lancement en 2010, la Paris Games Week est l'occasion de présenter et d'exposer les sorties jeu vidéo les plus attendues de la fin d'année, une période toujours riche en actualité gaming à deux mois de Noël. D'énormes stands des principaux éditeurs et développeurs de jeu vidéo investissent trois halls Porte de Versailles, proposant des démonstrations, des concours et des conférences et rassemblant des milliers de fans, avec bien souvent des heures d'attente pour tester les nouveautés.

Le 16 juin, après la nouvelle étape de déconfinement, VivaTech, premier salon français consacré aux innovations et aux nouvelles technologies, faisait le pari d'un retour dans une version "hybride", avec toute une partie en virtuel et une autre en présentiel, organisée Porte de Versailles. C'était le premier grand événement professionnel organisé depuis le début de l'épidémie, sur quatre jours dont un jour ouvert au public, avec test PCR négatif obligatoire à l'entrée. 26 000 personnes ont pu visiter le salon en présentiel sur les quatre jours.