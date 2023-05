Jeux vidéo : la saga Zelda continue de passionner, 37 ans après ses débuts

Alors qu'un nouvel épisode de la saga Zelda vient de sortir et s'est très bien vendu, les fans racontent pourquoi la passion pour ce jeu vidéo perdure, 37 ans après le premier épisode.

Dans "The Legend of Zelda", Link est le héros d'un univers médiéval et fantastique, et il est prêt à tout pour sauver la princesse Zelda. En dépit de ce scénario classique, la série de jeux vidéo a su se réinventer d'un épisode à l'autre. Le dernier en date s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, en 3 jours seulement. Dès le jour de la sortie, les fans avaient longuement attendu dans d'impressionnantes files d'attente.

Plusieurs générations de fans

Imaginé il y a 37 ans par Miyamoto Shigeru, le père de Mario Bros, The Legend of Zelda se découpe en 20 épisodes et a trouvé son public dans plusieurs générations. "[Il y a] ceux qui sont nostalgiques, qui ont joué aux premiers jeux et qui continuent d'y jouer à chaque fois que ça sort parce qu'ils aiment la licence. Tu as aussi la transmission, si tu as des enfants, des amis, des neveux, des nièces. Tout ça compte aussi", résume Simon Lesage, journaliste à Francetv Slash.