Indonésie : la jungle de Bornéo, le dernier sanctuaire des orangs-outans

La jungle indonésienne de Bornéo abrite les derniers orangs-outans. Menacés d’extinction, ils seraient désormais moins de 60 000. Des zones de réhabilitation sont donc créées pour tenter de sauver l’espèce.

Les orangs-outans vivent en Indonésie ou en Malaisie. L’espèce est aujourd’hui menacée, alors, certains tentent de les sauver. Pour aller à leur rencontre, il faut se rendre dans la jungle de Bornéo (Indonésie). Bordé d’une rivière, à bord d’un bateau touristique, avec un peu de chance, il est possible d’admirer les primates.

Un couple de Canadiens à la retraite est venu pour entamer une croisière dans la jungle de trois jours. Après plusieurs heures de navigation, les premiers singes apparaissent. "C’est un enchantement absolu de voir mon premier orang-outan, sauvage, en pleine nature", se réjouit la femme.



60 à 80% de la population des orangs-outans a disparu

La scène est de plus en plus rare, car les orangs-outans sont menacés d’extinction : 60% à 80% de sa population a disparu. Il en resterait aujourd’hui moins de 60 000. En cause, les feux de forêts, la déforestation massive mais aussi le braconnage. Pour tenter d’en sauver le plus possible, des zones de réhabilitation ont été installées dans la jungle. Chaque jour à la même heure, une équipe nourrit les primates qui vivent en totale liberté. La plupart sont en réhabilitation à la vie sauvage après avoir été capturés.