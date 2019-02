Feuilleton : les terres de jade (3/5)

Le Strand s'apprête à accoster sur la rive orientale du fleuve Irrawaddy, en Birmanie. Des calèches attendent les passagers pour une balade dans la ville d'Ava, l'ancienne capitale du royaume pendant plus de 300 ans. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de ces siècles fastes. En 1839, un tremblement de terre a quasiment tout détruit de la splendide cité du fleuve.

La pierre de jade, trésor du pays

La Birmanie a toujours été l'un des pays les plus riches au monde en pierres précieuses. Le plus grand marché de jade se trouve à Mandalay, au nord du pays. Tous les jours, 100 000 vendeurs et 200 000 visiteurs se pressent dans les allées. 80% des clients sont Chinois. Durant cette journée, les passagers du bateau feront escale sur banc de sable de l'Irrawaddy pour célébrer l'anniversaire d'une des touristes. Ensuite, le Strand fera cap à l'est de la Birmanie.

