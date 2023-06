Une usine de harengs en Islande, une forêt lituanienne, le désert espagnol... Voici cinq festivals d'été insolites en Europe

De juin à septembre, des milliers de festivals de musique sont organisés partout en France et en Europe, dont les Eurockéennes de Belfort cette semaine. Parmi cette très copieuse offre musicale, franceinfo a sélectionné cinq évènements originaux pour leur lieu ou leur public.

Après les Solidays (du 23 au 25 juin) à Paris, place aux Eurockéennes de Belfort (du 29 juin au 2 juillet 2023), puis aux Francofolies de La Rochelle (du 12 au 16 juillet) et aux Vieilles Charrues (du 13 au 17 juillet), pour ne citer que les poids lourds de la scène française... La saison des festivals de musique bat son plein partout en France et en Europe. Et dans ce foisonnement culturel, il y a des évènements qui se distinguent par leur audace, leur originalité. On vous a sélectionné cinq festivals insolites.

DT Camp, dans un lieu tenu secret de Lituanie

Si vous aimez la musique électro et les surprises, DT Camp est fait pour vous. La particularité de ce festival créé en 2016 par le label londonien Digital Tsunami est que la localisation exacte de cette rave n'est dévoilée qu'une semaine avant l'évènement. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les scènes se situeront "dans un lieu à la beauté exceptionnelle dans un parc national de la région de Trakai", expliquent les organisateurs. Trakai est l'ancienne capitale de la Lituanie, un site pittoresque connu pour ses nombreux lacs et son château médiéval niché sur une île.

Mais pour participer à cette expérience hors du commun, il faut d'abord être accepté par les organisateurs. Pour cela vous devez remplir un formulaire d'inscription (en anglais) sur le site où il vous est demandé notamment quels sont vos huit artistes et DJ préférés. Si vous êtes accepté, vous recevez ensuite une invitation pour créer un compte. En devenant membre, vous aurez alors (enfin) le droit d'acheter un ticket. L'édition 2023 a lieu comme chaque année du 11 au 13 août.

Nowhere, le festival sans eau ni électricité

C'est en quelque sorte le petit frère espagnol du célèbre Burning man, ce festival qui a lieu à la fin du mois d'août dans le désert du Nevada (Etats-Unis) depuis 37 ans et où des milliers de participants fondent une ville éphémère. Le Nowhere Festival se tient, lui, en Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, en plein cœur du désert de Monegros, du 4 au 9 juillet 2023.

Le principe est le même que la version américaine : les festivaliers participent à la création de communautés vivant en autonomie. Pas d'eau courante, ni d'électricité. Pour survivre par 40 degrés et loin de la civilisation, il faut apporter boissons, nourriture et équipements. Au Nowhere Festival, on n'a pas non plus d'artistes, ni de spectateurs. Tout le monde est invité à faire la démonstration de ses talents. Concerts, performances, installations ou encore workshops rythment le quotidien de cet évènement héritier de la culture hippie. Le nombre de participants n'a cessé de grossir : d'un petit millier de personnes lors de la première édition en 2004, il en comptait 3 600 en 2022.

Kidzik et ses très petits festivaliers

Et si, plutôt que d'emmener leurs enfants en festival avec eux (avec la contrainte de devoir leur imposer le port d'un gros casque sur les oreilles), les parents accompagnaient leurs enfants en festival ? C'est le principe du Kidzik, un festival de musique belge dédié aux petits de 0 à 12 ans et dont la 14e édition se déroule du 25 au 27 août, près de Bruxelles. Rock, jazz, classique, musique du monde... Les demi-portions ont le droit à une programmation éclectique et exigeante. Une vingtaine de concerts sont prévus sur quatre scènes. Cette année, les têtes d'affiche sont, selon les organisateurs, Ici Baba, La Famille Handeldron et Just Vox.

Meadows in the Mountains, une immersion totale dans les bois

À l'heure où de nombreux festivals tentent de réduire leur empreinte carbone, lui a déjà une bonne longueur d'avance. Meadows in the Mountains est un festival de musique lancé en 2012 par des Londoniens dans le massif montagneux des Rhodopes, en Bulgarie, à trois heures de route de Sofia. Les scènes, les buvettes, les toilettes, toute l'infrastructure du festival est construite à la main par des travailleurs locaux à partir du bois de la forêt environnante. Un équipement conçu pour se fondre dans le décor naturel et pour durer. Au programme : soul, funk et folk la journée, house et techno la nuit. La prochaine édition aura lieu du 6 au 9 juin 2024 et les réservations sont déjà ouvertes.

Un festival islandais dans un ancien entrepôt à hareng

Ses têtes d'affiche n'ont rien de confidentielles – Belle and Sebastian, Damien Rice, Of Monsters and Men – et pourtant le Bræðslan Music Festival reste, depuis sa création il y a 18 ans, un évènement peu connu en dehors de l'Islande. Il se tient sur une journée – le 29 juillet cette année – dans un village de pêcheurs, à l'est du pays, où vivent 130 personnes à l'année.

Au départ, en 2005, cela ne devait être qu'un concert, celui de la chanteuse islandaise Emiliana Torrini, qui rêvait d'un spectacle dans un décor unique. Le lieu choisi, une ancienne usine de préparation de poisson, et le concert eurent un tel succès que l'expérience d'un soir s'est transformé en festival. Le lever de soleil sur les montagnes y est, paraît-il, à couper le souffle. Mais pour profiter de ce cadre, comme de la musique, mieux vaut s'y prendre tôt. Moins de 900 places sont mises en vente chaque année.