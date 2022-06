Histoire : les lingots d’or du naufrage du Prince de Conty restitués à la France

Le 3 décembre 1746, pendant une tempête, le navire du Prince de Conty s’échoue sur les récifs. Le voilier revenait de Chine avec 229 marins à bord. Parmi les biens, des trésors, dont cinq lingots d’or volés par des pilleurs d'épave. Ils ont été restitués mercredi 15 juin 2022 à la France. "Ce sont des vestiges rares", rappelle Olivia Hulot, conservateur du patrimoine archéologique subaquatique de Bretagne et Loire-Atlantique. "Les navires de la Compagnie des Indes c’est une page particulière de notre historie maritime et on a n’a qu’un seul navire dont les vestiges ont été retrouvés sur nos côtés et ce navire est le Prince de Conti", complète-t-elle.



Cinq lingots d’or d’une valeur de 220 000 euros

Les lingots d’or, d’une valeur de 220 000 euros, ont été retrouvés il y a quatre ans, aux États-Unis. Ils allaient être proposés à une vente aux enchères. Leur signature, des idéogrammes chinois, ont permis de les identifier. Trois Français, un couple et une femme, suspectés d’avoir pillé l’épave, sont actuellement poursuivis par la justice. Les cinq lingots d’or vont rejoindre les autres vestiges du Prince de Conti au musée de la Compagnie des Indes à Lorient (Morbihan). L’épave repose quant à elle à une quinzaine de mètres de fond, dans une zone difficile d’accès.