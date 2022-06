Bretagne : la baie du Mont-Saint-Michel abrite de grands dauphins

En Bretagne, une association emmène ses adhérents à la découverte des animaux marins locaux. Ils cherchent le grand dauphin, un animal qui mesure quatre mètres pour 400 kilos. Après plusieurs heures de recherche, ils n'aperçoivent pas d'aileron de dauphin, mais certains indices. Un reste de poisson abandonné à la surface de l'eau indique qu'un dauphin est passé par là. En moyenne, moins d'une sortie sur deux aboutit à une rencontre avec l'animal.

Les scientifiques étudient ces animaux

"La zone est très vaste, les animaux bougent beaucoup, ils font plus d'une centaine de kilomètres par jour", explique Gaël Gautier, président de l'association "Al Lark". Le fait de ne pas voir les animaux tout le temps empêche également que de gros bateaux ne viennent. La baie héberge 450 grands dauphins, la plus grande colonie d'Europe. Les scientifiques de l'association profitent de chaque rencontre pour photographier les mammifères et essayer de les reconnaître grâce à leurs ailerons. Plus de 200 000 photos de dauphins ont été prises en 18 ans.