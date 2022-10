Écosse : au pays de la brume, le mystère attire les touristes pour Halloween

France 2

Dimanche 30 octobre, à l’approche d’Halloween, le 13 Heures vous emmène dans le territoire le plus hanté de Grande-Bretagne : l’Écosse. Des histoires effrayantes qui participent à attirer chaque année bon nombre de touristes.

Chaque soir, une guide emmène des touristes dans des souterrains d’Édimbourg (Écosse), où au XIXe siècle se côtoyaient la misère et la mort. Selon les croyances populaires, ils seraient aujourd’hui peuplés de fantômes. “Vous pourriez entendre des chuchotements, des murmures, des voix que les autres ne peuvent pas entendre", effraie la guide. Et la peur est rentable : c’est une des visites les plus populaires de la ville. Pour 22 euros, deux heures de frisson sont garanties.

Chaque château a sa propre histoire effrayante

L'Écosse et ses paysages aussi embrumés que mystérieux ont de quoi faire frémir. Le bruit des épées s’est tu, mais leur histoire sombre résonne encore, devenant un atout du tourisme national. Bien des voyageurs aiment marcher sur les traces des guerres fratricides, des massacres ou de l’assassinat de Lairds, les seigneurs écossais. Chaque château se vante d’avoir sa propre histoire tragique et effrayante.

Des contes extraordinaires, savamment entretenus par les propriétaires des demeures. Un titre est même très convoité à Édimbourg : celui du pub le plus hanté de la capitale. Un commerce qui fonctionne et attire chaque année nombre de personnes parmi les trois millions de touristes qui visitent le pays.