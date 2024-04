DJ Snake, L'Impératrice, Justice... Ces artistes français à l'affiche du festival Coachella

L'un des festivals de musique les plus connus dans le monde commence vendredi 12 avril au soir. Coachella, ce sera pendant deux week-ends au cœur du désert californien, une aberration écologique mais très courue par les stars. Et cette année, au milieu des Lana Del Rey, Blur, Doja Cat ou Tyler The Creator, il y aura cinq Français dont certains sont de grands habitués.

À commencer par un artiste que les grandes scènes n'effraient pas : DJ Snake. L'artiste français est déjà venu à Coachella, tout comme le lyonnais Gesaffelstein, lui aussi de retour cette année sur la scène californienne après son show de 2019.

Retour aux sources pour Justice

Pour le duo Justice, ce sera carrément la troisième fois après 2007 et 2017. Gaspard Augé et Xavier De Rosnay donneront même vendredi soir le premier concert de leur tournée avant la sortie d'un nouvel album dans deux semaines."C'est symbolique parce qu'on a fait notre premier live en 2007 à Coachella et à l'époque on était un peu dans l'euphorie d'avoir réussi à finir un premier album", disent-ils.

"Il n'y a pas de bon endroit où commencer et faire sa première. Si tu fais un mauvais show, c'est de toute façon relayé. Mais c'est super, pour plein de raisons affectives, pour nous de commencer la tournée à Coachella. Mais le public de Coachella n’est pas plus important que le public de n'importe quelle ville du monde", assurent-ils.

Au programme aussi cette année, Folamour, toujours versant électro, et ceux qui avaient séduit l'Amérique lors de leur première venue il y a deux ans : L'Impératrice.