VIDEO. "Soupe VGE", "cuisinier du siècle"... Paul Bocuse, une carrière trois étoiles

Il a inspiré les plus grands chefs français, Alain Ducasse, Joël Robuchon, Michel Roth... Le chef Paul Bocuse, est mort samedi 20 janvier, à l'âge de 91 ans, ont annoncé ses proches à France 3. Souvent désigné comme le "pape de la gastronomie", il avait été désigné "cuisinier du siècle" par le guide Gault & Millau et avait lancé, en 1987, le concours gastronomique des Bocuse d'or.

"Monsieur Paul", était devenu célèbre grâce à ses recettes "foie gras de canard maison en gelée au porto Antonin Carême", "soupe aux truffes noires VGE 1975", "salade de homard du Maine à la française", "loup en croûte feuilletée, sauce Choron"... Parmi les précurseurs de la nouvelle cuisine, il détenait trois étoiles au Guide Michelin depuis plus de cinquante ans, un record. Il dirigeait une véritable galaxie de restaurants : neuf à Lyon et aux alentours, et plusieurs autres à l'étranger. Depuis février 2013, un établissement portait son nom au Culinary Institute of America à New York, précise Le Point, et Paul Bocuse formait dans son institut d'Ecully près de 450 élèves chaque année.