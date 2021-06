"Top Chef" : Mohamed Cheikh remporte la finale de l'édition 2021

Le chef franco-algérien Mohamed Cheikh, âgé de 28 ans, a remporté la finale de l'édition 2021 de l'émission de M6 "Top Chef", mercredi 9 juin, face à Sarah Mainguy, avec près de 55% des voix des convives et des chefs de brigade. "C'est incroyable ce qui m'arrive. C’est une percée dans le dernier quart d’heure, à la Mbappé. C'est vraiment de la folie !", a réagi dans Le Parisien le candidat, originaire du Val-de-Marne.

Celui qui avait intégré la brigade d'Hélène Darroze a reçu un chèque de près de 55 000 euros comme récompense. Une somme qui va l'aider à "faire des projets, oui, et à récompenser [s]es parents pour tout ce qu'ils ont fait pour [lui]", a-t-il déclaré. Son restaurant, Manzili, ouvert pour l'été au Jardin des plantes à Paris, affiche "complet", assure-t-il. La seconde finaliste, Sarah Mainguy, s'est de son côté dite "plus soulagée que déçue" de sa défaite, dans Le Figaro, en raison du "stress" et de "l'attente" liés à l'émission.

Fait rare, M6 avait décidé d'inciter les téléspectateurs à ne pas regarder la finale de son émission phare en direct mercredi soir, et à aller plutôt dans les restaurants pour soutenir leur réouverture.