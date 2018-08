Anne Hidalgo félicite deux Parisiennes pour avoir redonné "ses lettres de noblesse à la confiture"... avec des pots à 15 euros

La marque Confiture parisienne, fondée par Laura Goninet et Nadège Gaultier, propose des confitures de luxe, avec des prix allant jusqu'à 24,90 euros pour 250 grammes.

Anne Hidalgo a-t-elle été séduite par les pots de confiture "mara des bois, tomate Marmande et basilic" envoyés par les fondatrices de Confiture parisienne ? "C'est notre plus gros succès", confie à franceinfo l'une d'elles, Laura Goninet. Elle et sa partenaire Nadège Gaultier ont reçu les félicitations, le 21 août, de la maire de Paris pour avoir redonné "ses lettres de noblesse à la confiture".

Deux Parisiennes redonnent ses lettres de noblesse à la confiture ! Bravo @confitureparis // Paris : elles ont décidé de faire de la confiture… un art https://t.co/WWnkjB9Cj6 via @LeParisien_75 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 21, 2018

Mais le prix de ces pots, qui varie de 9,90 à 24,90 euros pour 250 grammes, peut rendre cet "art", pourtant traditionnel et familial, inaccessible. Ce prix, jugé exorbitant par de nombreux internautes, a suscité critiques et moqueries sur les réseaux sociaux après le coup de projecteur d'Anne Hidalgo.

Comment "redonner ses lettres de noblesse" à un produit simple et populaire ? Le vendre très cher (ici, 15 euros le pot de confiture) https://t.co/AyzJ6KNq26 — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) August 23, 2018

Quelle ' riche ' idée..des pots de confiture a 15 eur les 250 grammes !! .les mamies.tatas.cousines .copines.à votre bassine !!. Sont zinzins Paris — belfran (@BelfranBe) August 22, 2018

Une confiture avec "un pot plus parisien"

Pourquoi un tel prix ? Nous avons posé la question aux fondatrices, à qui l'idée de ces confitures est venue lors des goûters de leurs filles, scolarisées dans la même école place des Vosges, dans un quartier chic de Paris. "On voulait inventer une confiture avec quelque chose en plus, et un pot plus parisien, qui nous ressemble", raconte Laura Goninet. Trois ans plus tard, Confiture parisienne, qui se trouve dans des locaux loués à la Semaest, société d’économie mixte de la ville de Paris, emploie sept salariés.

On ne s'interdit rien, on se fait plaisir.Laura Goninet, cofondatrice de Confiture parisienneà franceinfo

Si les prix sont incompréhensibles pour de nombreux internautes, ils sont justifiés, selon Laura Goninet, par "le coût de la production artisanale dans notre laboratoire en plein Paris" ainsi que par le coût des matières premières utilisées. Pour leur confiture à la mirabelle de Lorraine et au pistil de safran, vendue 14,90 euros les 250 grammes, "nous n'utilisons pas de safran en poudre, et les pistils de safran coûtent très cher", illustre Laura Goninet.

Au début, on ne voulait pas forcément se positionner comme un produit de luxe, mais quand on a vu nos coûts de production on s'est dit qu'il fallait que l'on soit un produit de luxe.Laura Goninet, cofondatrice de Confiture parisienneà franceinfo

"C'est comme un caviar"

Laura Goninet affirme que ses "clients, ceux qui entrent en boutique, eux, comprennent". "Il y a aussi le service qui va avec, on leur fait goûter toutes les confitures", explique-t-elle. "Ils ne la mangent pas comme une Bonne maman, ils la dégustent", poursuit la cofondatrice. "C'est comme un caviar."

Certains pots se vendent effectivement à prix d'or. Le "puits d'amour", une gelée à base de framboises, groseilles et violettes, est ainsi disponible à 24,90 euros les 250 grammes. Le prix, avance Laura Goninet, est plus élevé à cause du packaging du pot et de la boîte qui l'accompagne, réalisée par Antoinette Poisson, "une entreprise parisienne de création et d’édition de papiers peints dominotés". "Leurs boîtes peuvent coûter jusqu'à 130 euros, donc on était plutôt contentes de pouvoir faire cette collaboration et s'en sortir à 25 euros", explique-t-elle. "Et cela a été un gros succès, on en a vendu plus de 5 000."

Libre à certaines personnes de critiquer, mais on assume complètement de travailler avec des artisans.Laura Goninet, cofondatrice de Confiture parisienneà franceinfo