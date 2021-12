JoeyStarr délivre ses recettes de cuisine dans "Five Starr", un magazine culinaire chic

Après avoir conquis la scène musicale, les écrans des cinémas et télévisions ou encore les présentoirs des librairies, JoeyStarr s’essaie à la cuisine dans Five Starr, un magazine culinaire agrémenté d’interviews qu’il mène et de recettes qu’il réalise. Pour écrire son magazine, il s’est déplacé afin de rencontrer des as des fourneaux. "Dans les trois quarts des articles, il y a des QR codes qui me montrent en train de cuisiner, ou mes rencontres avec les chefs", détaille JoeyStarr.

Écouter son corps… et se lancer

Et pour bien manger, il faut aussi savoir écouter son corps, et en particulier son intestin : "On a l’équivalent d’un animal de compagnie dans notre ventre, c’est un deuxième cerveau. La plupart des maladies modernes sont liées à la malbouffe", explique JoeyStarr. Aussi, pour encourager encore davantage de Français à cuisiner, il rappelle que "avec une base d’épices, une base de choses, on peut combiner, on n'est pas obligés d’appeler les plateformes de livraison, on peut se faire plaisir, ça va plus vite et surtout on sait ce qu’on mange".