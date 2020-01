Guide Michelin : trois nouveaux restaurants récompensés de trois étoiles en France

Le Guide rouge a présenté ses lauréats, lundi 27 janvier, lors d'une cérémonie au Pavillon Gabriel, à Paris. Les trois chefs à passer de deux à trois étoiles sont Glenn Viel

Kei Kobayashi, installé à Paris, est devenu le premier Japonais à se voir décerner trois étoiles en France par le Guide Michelin. Le prestigieux Guide rouge a distingué trois nouveaux chefs avec la récompense suprême, lundi 27 janvier. Les autres lauréats à avoir obtenu trois étoiles sont Glenn Viel, aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône) et Christopher Coutanceau, à La Rochelle (Charente-Maritime).

"Trois étoiles viennent récompenser l'étincelant parcours de Kei Kobayashi, premier chef japonais à obtenir la récompense suprême en France, de toute l'histoire du Guide Michelin", a affirmé le guide rouge sur son site internet. Grand amateur de cuisine francaise, il s'est formé à l'école de Gilles Goujon (L'Auberge du Vieux Puits) et Alain Ducasse (Plaza Athénée), où il a inventé son fameux bar cuit sur les écailles. Il est à la tête de Kei depuis 2011 et il avait décroché sa première étoile l'année suivante. Il est monté sur scène pour recevoir son étoile au pavillon Gabriel, à Paris, avec Louis-Marie Robert, son directeur de salle.

49 nouveaux restaurants étoilés

Christopher Coutanceau, qui a décroché trois étoiles pour le restaurant portant son nom à La Rochelle, avait reçu un an plus tôt un prix de la gastronomie durable, nouvellement créé, pour sa défense de la pêche durable et artisanale. "C'est un travail d'équipe, un grand merci à nos épouses qui nous portent et nous supportent", a-t-il déclaré aux côtés de son maître de salle, Nicolas Brossat. Ouvert en 1984 par son père, son restaurant était détenteur de deux étoiles depuis 1986.

Dans son édition 2020, le Guide Michelin compte onze nouveaux deux étoiles. Le Guide rouge a, par ailleurs, décerné une première étoile à 49 chefs. Le palmarès de cette année a également été marqué par un coup de tonnerre : le retrait du troisième macaron du restaurant Paul Bocuse, près de Lyon. L'Auberge du Pont-de-Collonges avait trois étoiles depuis 1965.