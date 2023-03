Couillon au sommet, Savoy rétrogradé, Gabsi le magnifique... Ce qu'il faut retenir des nouvelles étoiles du guide Michelin 2023

La Marine sur l'île de Noirmoutier est le seul restaurant à décrocher trois étoiles cette année, alors que deux autres tables triplement étoiles ont été rétrogradées.

Une pluie d'étoiles sur la France. Le guide Michelin a dévoilé, lundi 6 mars, son millésime 2023 des meilleurs restaurants gastronomiques en France avec 44 nouvelles étoiles. Pour sa deuxième année en dehors de Paris, le guide rouge a organisé sa cérémonie à Strasbourg en présence de nombreux chefs européens. Qui a obtenu une précieuse troisième étoile ? Qui a dégringolé dans le classement ? Nous vous récapitulons les principales annonces du guide Michelin 2023.

Alexandre Couillon est le seul chef à obtenir une troisième étoile

La consécration pour Alexandre Couillon. Le chef de La Marine, sur l'île de Noirmoutier (Vendée), est le seul chef à décrocher une troisième étoile en France dans le guide Michelin 2023. "On a toujours travaillé pour faire du mieux possible", a simplement lancé le chef aux côtés de sa femme Céline Couillon. Originaire de l'île, Alexandre Couillon a grimpé peu à peu tous les échelons du Michelin en privilégiant les produits de la mer et de son potager.

Quatre nouveaux restaurants ont décroché deux étoiles

Quatre nouvelles tables obtiennent deux étoiles dans le guide Michelin 2023. Ces tables sont réparties dans quatre régions de France. Il s'agit du restaurant de Cyril Attrazic à Peyre-en-Aubrac (Lozère), du Château de Beaulieu de Christophe Dufossé à Busne (Pas-de-Calais), de L'Amaryllis de Cédric Burtin à Saint-Rémy (Saône-et-Loire) et enfin de L'Auberge de Montmin de Florian Favario à Talloires-Montmin (Haute-Savoie). Ces quatre tables entrent dans le "top 100" du guide rouge en France.

Une quarantaine de tables sont désormais une étoile

Partout en France, quelque 39 restaurants gastronomiques ont décroché une première étoile. Elles ont été distribuées par grande région française. Dans le sud-est de la France, ils sont sept à obtenir un premier macaron. On peut noter notamment la présence du Château d'Origny à Ouche (Loire), du Château Eza à Eze (Alpes-Maritimes) et de La Mutinerie à Lyon.

Dans l'ouest de la France, ils sont dix à décrocher une première étoile, dont Les Chemins au domaine de Primard (Eure-et-Loir) du chef Romain Meder et Les Cadets à Nantes (Loire-Atlantique). Dans le Sud-Ouest, ils sont neuf et on peut noter une nouvelle étoile notamment pour L'Arrivage à Sète (Hérault) ou encore pour Rouge à Nîmes (Gard).

Enfin, dans le nord-est de la France, treize tables décrochent une première étoile. Notamment, le restaurant De:ja à Strasbourg, ville hôte de la cérémonie 2023. A noter que L'Astrance à Paris, de Pascal Barbot, ancien chef triplement étoilé, décroche une première étoile pour sa nouvelle adresse.

Mallory Gabsi continue de brûler les étapes

Gabsi le magnifique ! Le jeune chef belge Mallory Gabsi n'avait pas fait le voyage pour rien jusqu'à Strasbourg. A seulement 26 ans, l'ancien candidat de l'émission "Top Chef" sur M6 décroche une première étoile pour son restaurant à Paris, ouvert seulement l'année dernière. Une double victoire qui permet au guide centenaire de marquer son attachement aux jeunes chefs français. "Vive la cuisine !" a simplement lancé Mallory Gabsi en recevant ses récompenses.

Guy Savoy et Christopher Coutanceau perdent leur troisième étoile

Pour ne pas casser l'ambiance, l'annonce avait été faite quelques jours avant la grande cérémonie des nouvelles étoiles Michelin. Le 27 février, le guide rouge avait fait connaître les principales rétrogradations de son édition 2023. Et deux chefs triplement étoilés ont perdu le Graal de la gastronomie française.

Tout d'abord, la star internationale de la cuisine française, Guy Savoy, qui avait décroché ses trois étoiles en 2002 à la Monnaie de Paris sur les quais de Seine, a été rétrogradé à deux étoiles. Il avait été classé six fois d'affilé "meilleur chef du monde", selon le très francophile classement La Liste. Il devrait perdre automatiquement ce titre basé sur les principales critiques gastronomiques dans le monde.

"On a perdu le match cette année, mais on va le regagner l'année prochaine." Le chef Guy Savoy à l'AFP

La pilule est encore plus amère pour Christopher Coutanceau qui avait été triplement étoilé pour son restaurant à La Rochelle il y a seulement trois ans. Le chef-pêcheur avait ensuite dû affronter la pandémie de Covid-19 et la fermeture de son restaurant pendant de longs mois. Contactée par l'AFP, Alice Coutanceau, femme et attachée de presse de Christopher, a expliqué ne vouloir faire "aucun commentaire sur la décision du Michelin".

Une vingtaine de restaurants ont été rétrogradés

Au-delà des deux célèbres chefs qui perdent leurs prestigieuses trois étoiles, plus d'une vingtaine de restaurants vont devoir décrocher au moins un macaron de leur devanture en 2023. Trois restaurants perdent ainsi leur deuxième étoile : la table de L'Alpaga à Megève (Haute-Savoie), Jean-Luc Tartarin au Havre (Seine-Maritime) et le restaurant du chef Michel Sarran à Toulouse (Haute-Garonne). Du côté des premières étoiles, le bilan est plus lourd, avec 20 tables qui sont rétrogradées. La liste n'a pas été rendue publique lors de la cérémonie.