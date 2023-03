Gastronomie : le chef français Alexandre Couillon, nouveau trois étoiles du guide Michelin

Le chef installé à Noirmoutier est le seul, cette année, à être promu à la plus haute distinction du prestigieux guide rouge.

Alexandre Couillon, chef du restaurant La Marine à Noirmoutier (Vendée), a été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France. L'annonce a été faite, lundi 6 mars, par les organisateurs lors d'une cérémonie à Strasbourg.

Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du guide, portant le nombre de triples-étoilés à 29 – contre 31 l'année dernière – après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié.

"Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et inspecteurs tout au long de l'année", avait déclaré Gwendal Poullennec, le patron du guide, réservant aux chefs les raisons de leur rétrogradation.