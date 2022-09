Foire aux vins : on a posé cinq questions à un expert pour faire des bonnes affaires

La situation est la même tous les ans : à l'entrée du supermarché, des centaines de bouteilles de vin, debout, couchées, avec ou sans antivol, dans des cartons ou dans des coffrets en bois, s'amoncellent sous des promos affichant, vraisemblablement, des prix défiant toute concurrence. Et la même scène : des amateurs qui jettent un oeil, et les autres qui sont perdus dans ce champ d'étiquettes viticoles. Pas de doute : c'est la saison des foires aux vins dans les supermarchés, chez les cavistes ou, depuis plusieurs années, sur Internet.

Selon le site du ministère de l'Economie, ces foires commencent traditionnellement début septembre, proposant bonnes bouteilles à petits prix et autres "coup de cœur" à saisir. franceinfo a posé quelques questions à Nicolas Petiot, le responsable du site spécialisé LeSavour.fr, afin d'y comprendre quelque chose, de faire les bons choix... et d'éviter de voir double, une fois arrivé à la caisse. Et de rappeler que que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

franceinfo : Les foires aux vins sont-elles vraiment le bon moment pour faire des bonnes affaires ?



Nicolas Petiot : De manière générale, c’est à ce moment de l’année où les très bons plans sont de sortie. Les professionnel gardent quelques pépites sous le coude, parce qu'on a tous envie de faire de ce moment-là un vrai temps fort. En fait, on y pense tout au long de l'année : la foire aux vins est l'un des moments les plus importants pour nous. Au fur et à mesure des mois, on se dit que ce vin-là, effectivement, est une vraie pépite qu'on aimerait pouvoir proposer et mettre en avant pendant une foire aux vins. La vraie difficulté pour le consommateur est de faire le tri pour trouver chaussure à son pied, ou plutôt vin à son palais. Comme souvent, dès qu’il y a une opération commerciale de grande ampleur, il y a de vraies et de fausses bonnes affaires. La seule chose qui peut, à un moment donné, changer un peu la donne, c'est que ces petites pépites disparaissent assez vite.

Comment (bien) choisir si on n’y connaît rien de rien ?

On apprend et il faut se faire guider. Le vin a une image élitiste qui lui colle à la peau et qui peut intimider les néophytes. D’autant que trop de gens en rajoutent des caisses au moment d’en parler... alors que quelques notions basiques suffisent. Et pour apprendre ça, il y a des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des blogs, des livres ludiques… et aussi des sites qui, eux, prennent le parti de vous simplifier le choix avec des sélections courtes en fonction des goûts. Et puis, il y a le prix.





"Pour peu qu'on y mette de la curiosité, les foires aux vins sont des vrais bons moments pour se lancer ou parfaire ses connaissances : découvrir de nouveaux vins, des vignerons plus confidentiels ou des appellations que l'on ne connaît pas forcément." Nicolas Petiot à franceinfo



Ensuite, l'image des foires aux vins a évolué : traditionnellement, c'était pour constituer sa cave, dans une logique de vins de garde, plutôt réservée aux experts aujourd'hui. On passe aujourd'hui à autre chose, quand laquelle on se laisse entraîner, on découvre.

Comment repère-t-on une bonne affaire ?

Faites-vous confiance ! Vous seriez surpris de voir à quel point il est assez rare de se rater sur le choix d’une bouteille, pour peu qu’on soit un peu guidé ! Pour trouver le vin qui va bien, il y a des questions-clés et très simples, sur lesquelles le site du Savour accueille les visiteurs par exemple : "On boit quoi ?", "On fait quoi ?", "On mange quoi ?", "On met combien ?" C'est cela que l'on doit avoir en tête : mettre en avant ses goûts, avec des vins puissants, d'autres plus fruités, ou encore certains avec lesquels on va être surpris. Mais aussi en fonction de vos plats ou d’un moment en particulier. Après, chacun a quand même des affinités, que ce soit avec un terroir, une région. Et rien qu'avec deux ou trois curseurs, le chemin est tracé. Nul besoin d’être un expert, au contraire, les professionnels vous guident pour vous rendre simple le choix du vin.

Quelles sont vos trois "pépites" cette année ?

Afin de se différencier de la concurrence lors des foire aux vins, nous avons fait le choix de profiter de ce coup de projecteur pour encourager la découverte : à l’occasion de notre première foire aux vins, nous proposons uniquement une sélection Vin De France, qui met à l’honneur une sélection de douze vins... ce qui peut sembler très court par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur les catalogues entiers et nos 500 références actuellement ! Il s'agit d'une dénomination (qui s’additionne aux IGP et aux AOC) qui permet aux vignerons de sortir du carcan des appellations et de laisser parler leur créativité et leur savoir-faire. Des vins qui se veulent plus faciles et souvent plus accessibles et abordables. Un nouveau souffle qui fait du bien dans le paysage viticole.

Nous avons un gros coup de coeur pour un Pinot Noir 2020 de la Famille Paquet, qui a typiquement ce que le cépage peut avoir de gourmand et de croquant ; également pour la "Cuvée Bistrot Puy Arnaud" 2019. Et toujours dans cette logique, en voilà un qui porte bien son nom : "Rare" d'Olivier Coste, un Carignan Blanc de 2020. Ces trois bouteilles sont entre 6,5 et 12,95 euros. Mais les foires aux vins peuvent aussi être un moment pour profiter de vraies réductions et promotions sur des grands noms : on sait qu'à ce moment-là, on peut proposer des bouteilles dans des quantités limitées certes, mais à des prix préférentiels. C'est le bon moment aussi pour ceux qui sont un peu plus expert.

Et pour les vendeurs, est-ce aussi un bon moment ?

Après les fêtes de fin d’année, c’est la période de ventes la plus importante pour nous. C'est une période faste, avec parfois un peu d'euphorie : on s'en rend compte au travers de la fréquentation sur le site qui double, mais aussi au travers des commandes. Certains acheteurs sont parfois dans les starting-blocks en attendant le début de la foire aux vins, et dès le matin, ils passent commande sur des vins spécifiques à l'évènement. La fin de l'année, les quatre derniers mois, représente 60% des ventes annuelles pour l'univers du commerce en ligne de vin. Mais plus que des chiffres, ce qui nous rend fiers, c’est de faire découvrir des vins que les consommateurs ne connaissent pas forcément. On voit qu’il y a une soif de découverte et de nouveauté importante à l’occasion des foires aux vins.