Musique : "Le temps béni de la pandémie", un album parodique pour se détendre

Un virus qui sévit depuis de longs mois désormais, une population confinée, une crise économique qui n'épargne personne ou presque... Le contexte actuel ne prête pas forcément à sourire. Et pourtant, le groupe Les Goguettes a voulu prendre le pari de rire de la situation avec son album parodique Le temps béni de la pandémie. "C'est un album qui fait du bien, et on en a vraiment besoin," affirme Isabelle Layer, journaliste culture de France Télévisions.



Une pièce de théâtre jouée en ligne

À défaut de pouvoir se produire sur les planches, Luce Mouchel interprète sa pièce "Un petit souffle et j'allais tomber" en ligne, depuis son domicile. Il s'agit d'un monologue dans laquelle la comédienne joue le rôle d'une petite fille qui raconte son quotidien. Enfin, la bande-dessinée Ellis Island, Tome 1 - Bienvenue en Amérique (Grand Angle, 2020) narre l'histoire de Tonio, un immigré italien qui débarque sur l'île à l'embouchure de l'Hudson et espère avoir l'autorisation de rallier New York.

Le JT

Les autres sujets du JT