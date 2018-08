VIDEO. "Elle aimait les blagues salaces, elle était marrante" : les confidences de David Bailey, le seul homme que Catherine Deneuve ait épousé

Le photographe anglais David Bailey est resté l'emblème du Swinging London des sixties... et le seul mari de Catherine Deneuve (qui avait toujours refusé d'épouser Roger Vadim, le père de son fils Christian). Il vit toujours à Londres, où le mariage avait été célébré en 1965 et où "Complément d'enquête" l'a rencontré. A 80 ans passés, il est toujours aussi rock'n'roll.

"J'ai rencontré Catherine via Roman Polanski, commence-t-il après avoir casé sa longue silhouette dans un fauteuil en cuir. Quand je l'ai vue, j'ai dit : 'Elle est trop petite pour moi' ! Parce que moi, je ne sortais qu'avec des top models... Mais il a dit : 'Non ! vous êtes faits l'un pour l'autre !" Il m'a suggéré de faire des photos d'elle pour Playboy. C'est comme ça que j'ai rencontré Catherine !"

"Et Polanski avait raison, poursuit-il. Elle était très française, très bourgeoise. Et moi, très politiquement incorrect. Et le mélange des deux opposés a bien marché..."

Mick Jagger et Françoise Dorléac comme témoins

"Je ne me souviens pas très bien, s'excuse-t-il dans un sourire, c'était il y a au moins cinquante ans ! Je suis étonné qu'on soit encore vivants tous les deux... Mon témoin de mariage était Mick Jagger, et pour elle, c'était sa sœur [Françoise Dorléac]. J'étais en pull, et Catherine portait une robe noire." Pas de robe de mariée ni d'église ? "Vous êtes cinglé ! non, bien sûr ! Je ne crois pas aux trucs religieux, et je ne crois pas que c'était sa tasse de thé non plus."

De l'unique mari (qui ne l'est pas resté longtemps) de Catherine Deneuve, on apprendra aussi qu'elle fumait beaucoup, que son anglais n'était pas terrible, mais qu'"elle avait un bon sens de l'humour : elle aimait les blagues salaces, elle était marrante".

Extrait de "Catherine Deneuve : la demoiselle insoumise", un hors-série de "Complément d'enquête" diffusé le 30 août 2018.